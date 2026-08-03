El jugador perteneciente a Deportes Santa Cruz, dijo presente en la reciente fecha en el duelo ante Santiago Wanderers.

Grave episodio protagoniza futbolista chileno en Teno. El hecho se reportó durante la jornada de este lunes cuando fue fiscalizado por portar vehículo con todos sus vidrios paralizados.

Ante el actuar de Carabineros que solicitó su detención, el jugador de 22 años intentó atropellar al personal policial y huyó del lugar.

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Según pudo averiguar Redgol, el hecho ocurrió en la Ruta J-119, a la altura del kilómetro 12. Todo esto en el interior de Curicó, región del Maule.

Finalmente, el procedimiento terminó en la intersección de calle Ortúzar con la Ruta J-120. En el lugar los ocupantes abandonaron el automóvil de marca Kia e intentaron huir a pie por la línea férrea. Pese a ello, fueron detenidos los tres sujetos que se desplazaban en el móvil.

Entre los involucrados asoma el jugador N.A.B.R. que milita en la Primera B, es mayor de edad y con antecedentes policiales por tráfico de drogas. También se sumaron L.A.R.F., mayor de edad, ambos de nacionalidad chilena; y J.S.R.M., mayor de edad, de nacionalidad extranjera.

Jugador del ascenso detenido por intento de homicidio a Carabineros

Por instrucción del Ministerio Público, el conductor fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención por el delito de homicidio frustrado a Carabinero de servicio.

Cabe consignar que el jugador pertenece a las filas de Deportes Santa Cruz y en este 2026 ha pieza clave en la campaña por el ascenso. Incluso sumó 63 minutos en encuentro de este 2 de agosto ante Santiago Wanderers, donde el Caturro venció por 3-1. Hasta el momento nadie del club se ha referido al caso.

Además se indicó que Barrios Rebeco también fue detenido en 2024 por posesión de drogas. Aunque tras tres semanas de prisión preventiva fue liberado bajo libertad vigilada.