Pese a los rumores que lo vinculan con O'Higgins, desde Santa Cruz fueron categóricos y aclararon el futuro de su goleador.

El mercado de fichajes continúa en movimiento y, en las últimas horas, surgió el rumor de que un club de Primera División habría puesto sus ojos en Diego Arias, actual goleador de la Primera B. Sin embargo, desde Deportes Santa Cruz salieron al paso de las especulaciones y aclararon el futuro del delantero.

La información fue dada a conocer por el periodista Maximiliano Figueroa en Radio Rancagua, quien aseguró que O’Higgins mantenía conversaciones para intentar fichar al atacante. “Hay conversaciones, nada formal, pero están las tratativas con Diego Arias, delantero de Santa Cruz que es opción en O’Higgins”, señaló.

San Cruz descarta ofertas por Arias

Pese a ello, el presidente de Deportes Santa Cruz, Álex Orellana, desmintió que exista una oferta formal por el goleador del Ascenso y dejó en claro que el club no tiene contemplado desprenderse de una de sus principales figuras.

“No sé de dónde salen esas noticias, a nosotros no nos ha llegado nada, ni una oferta“, afirmó el dirigente en conversación con PrimeraBChile.

Incluso, Orellana aseguró al medio que ve muy difícil una salida de Arias durante este mercado de fichajes, recalcando que solo una propuesta “extraordinariamente buena” podría hacer cambiar la postura del club, que busca mantener a su máximo anotador en la lucha por cumplir sus objetivos en la Primera B.

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La carrera de Diego Arias

A sus 26 años, Arias atraviesa la mejor temporada de su carrera. En lo que va del año suma 17 goles, consolidándose como el máximo referente ofensivo de Deportes Santa Cruz.

El delantero también ha defendido las camisetas de Deportes Temuco, Santiago Wanderers, Deportes La Serena y Santiago Morning, antes de regresar esta temporada al elenco unionista, donde se ha convertido en una de las grandes figuras de la Primera B.

No obstante, su gran rendimiento individual contrasta con el complejo presente del equipo. Santa Cruz marcha en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones de Primera B y se encuentra en zona de descenso, escenario que buscará revertir durante la segunda rueda del campeonato.