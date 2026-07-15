El DT de Argentina intenta separar el fútbol de lo político en la previa del duelo contra Inglaterra en el Mundial.

Inglaterra y Argentina están a horas de animar una emocionante semifinal del Mundial 2026. Este miércoles 15 de julio, a las 15:00 horas, los Tres Leones y la Albiceleste se ven las caras en Atlanta.

Se trata de un partido que, para muchos argentinos, va más allá de una clasificación a la final de la Copa del Mundo. Y es que el recuerdo de la Guerra de las Malvinas está muy vivo al otro lado de la cordillera.

Sin embargo, dentro de la selección intentan dejar de lado el contexto histórico. “Es un partido de fútbol. No puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste y nosotros no podemos hacer mucho“, dijo Lionel Scaloni.

“Esto es un partido de fútbol. Mezclarlo sería una locura, en esta época en la que están pasando cosas en otros lados del mundo, hay otras guerras, no nos tenemos que confundir“, apuntó el DT.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa | Getty Images

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“¿Qué culpa tienen los jugadores de ahora?”: Lionel Scaloni pide no mezclar el fútbol con las Malvinas

“En la época en la que vivimos es justo tener memoria de esa gente que ha perdido a sus seres queridos, pero no mezclemos las cosas. ¿Qué culpa tienen los jugadores de ahora? Eso fue muy triste y lo recordamos, pero estamos equivocados si mezclamos las cosas“, declaró Lionel Scaloni.

Para esta tarde, no se permitirá el ingreso de banderas, camisetas ni otro tipo de ilusiones a las Malvinas, según establecieron la FIFA y las autoridades tanto de Argentina e Inglaterra como de Estados Unidos.