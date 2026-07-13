Carlos Gustavo de Luca estuvo en la guerra por las islas y conversó con RedGol sobre lo que significa para él este encuentro de la Copa del Mundo 2026.

Pocas personas pueden contar la historia de Carlos Gustavo de Luca. Cuando tenía solo 20 años le quitaron la pelota y le pasaron una pistola para ir a la Guerra de las Malvinas. Hoy revive esa situación antes de otro Argentina vs Inglaterra.

La semifinal de la Copa del Mundo 2026 marca una de las mayores rivalidades del fútbol, la cual como muchas veces sucede, no nace en una cancha de fútbol. Las islas que en Buenos Aires reclamaban como suyas y que en Londres se negaban a ceder, terminaron generando un conflicto bélico que hasta hoy causa dolor entre los argentinos.

De Luca vive otro Argentina vs Inglaterra

Luego de años de alegatos de Argentina por la soberanía sobre las Islas Malvinas, el 2 de abril de 1982 el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri decidió quitárselas por la fuerza a Inglaterra. Mandó a un grupo de jóvenes a luchar por esta causa, pero muchos de ellos regresaron en un ataúd. Normalmente las guerras las pelean quienes no las provocan.

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Carlos Gustavo de Luca, quien jugaba en la reserva de River Plate, debió cambiar el short y las medias por un uniforme militar de un momento a otro. Tras 74 días de conflicto, 649 argentinos fallecidos, 255 ingleses y 3 civiles isleños, desde Buenos Aires levantaron la bandera blanca. Ahora con la semifinal de la Copa del Mundo 2026, es imposible que no se reabra esa herida.

“Uno quiere separar las cosas, pero igual se unen. Para mí y para muchos de mis compañeros que estuvieron allá, hay un cierto clima diferente a un partido de fútbol. Aunque hay que decir que es un partido de fútbol, me parece que se juntan las cosas“, explica Carlos Gustavo de Luca a RedGol.

Después de la Guerra de las Malvinas, De Luca pudo reanudar su carrera como jugador y llegó a Chile, donde fue figura en clubes como La Serena, O’Higgins y Colo Colo. En los Albos ganó la Recopa Sudamericana de 1992. Pese al tiempo transcurrido, las heridas de combate jamás sanan.

Carlos Gustavo de Luca en Colo Colo en 1992. Imagen: Archivo

“Hay una pica especial y también hay una rivalidad futbolística. En 1986 nos fue bien con Diego Maradona y después nos eliminaron (2002). Hay una pica futbolística y también lo que pasó en la guerra, también está esa cuestión“, recuerda el ex delantero que dejó huella en el fútbol chileno.

Uno de los episodios más importantes de la rivalidad entre Argentina e Inglaterra fueron los cuartos de final de México 1986, donde Diego Armando Maradona anotó con la mano y también, uno de los mejores tantos de la historia. La guerra estaba muy presente en esa victoria por 2-1.

“Era muy distinto, era muy reciente. Fue cuatro años después de la Guerra de Malvinas y lo viví como un hincha más. El equipo en ese momento estaba muy bien. Fue un partido muy bueno y en ese momento se vivió especial. Hoy después de tanto tiempo no es lo mismo, porque en 1986 era muy reciente con lo de la guerra“, comenta De Luca.

Carlos Gustavo de Luca en Miami por la Copa del Mundo 2026. Imagen: Cedida

En la actualidad y a los 64 años, Carlos Gustavo de Luca se encuentra en Estados Unidos viviendo la Copa del Mundo como un hincha más junto a sus dos hijos. El día miércoles estará en Atlanta para un nuevo Argentina vs Inglaterra, aunque ahora con una pelota como arma.

“Es una locura en Estados Unidos la gente de Argentina. En todos lados hay muchos argentinos, ahora hay más ingleses igual, pero seremos locales igual. Es un partido muy difícil, Argentina no está jugando tan bien, pero hay que jugarlo. Según el rival Argentina va creciendo y están apareciendo figuras que no habían aparecido, como el Dibu, Julián Álvarez y Lautaro Martínez“, cerró De Luca.