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Liga de Primera

U de Chile recibe a Huachipato: minuto a minuto EN VIVO, fecha 17 de la Liga de Primera 2026

Fernando Gago le puso el timbre a la formación del Romántico Viajero con una gran sorpresa: Lucas Assadi será titular vs los Acereros, que también oficializaron su alineación.

Por Jorge Rubio

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Lucas Assadi regresa a la oncena estelar de Universidad de Chile.
© Andrés Piña/Photosport.Lucas Assadi regresa a la oncena estelar de Universidad de Chile.

La previa

La U de Chile quiere encadenar una racha positiva en la Liga de Primera 2026 y será local frente a Huachipato en la fecha 17. Los azules sumaron una victoria contra el Audax Italiano en la jornada anterior y eso les dio confianza a los pupilos de Fernando Gago.

Fueron tres puntos para alcanzar a Universidad Católica en la tabla de posiciones y, en caso de sumar aunque sea un punto contra los Acereros, el Romántico Viajero pasará a ser el único escolta de Colo Colo. Por decisión técnica, Gago dejó fuera de la convocatoria a Marcelo Díaz.

Todo esto en medio de un clima dirigencial muy convulsionado que incluso tiene a Michael Clark con una petición de prisión preventiva en su contra. Por el lado de Huachipato, el cuadro dirigido por Jaime García tiene algunas novedades en la convocatoria.

Fernando Gago le da indicaciones a Fabián Hormazábal. (Andres Pina/Photosport).

Fernando Gago le da indicaciones a Fabián Hormazábal. (Andres Pina/Photosport).

Una es la ausencia de Kevin Altez, quien recibió cuatro fechas de sanción por su fuerte cruce con el árbitro Héctor Jona. Y otra es la presencia de Luciano Arriagada, quien tuvo chances de emigrar a Ñublense, aunque finalmente eso no ocurrió.

Castigo silencioso: La sanción que recibió Héctor Jona tras su insólita discusión con Kevin Altez

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

U de Chile se ubica en el el 3° puesto de la Liga de Primera 2026 mientras que Huachipato marcha en el 7° lugar. Ambos tienen 16 encuentros disputados.

LA U SE IMPONE EN EL FRENTE A FRENTE MÁS RECIENTE

Universidad de Chile suma una leve ventaja en los últimos 10 partidos frente a Huachipato: ganaron cinco veces, los Acereros sumaron cuatro triunfos y hubo un empate. 

LA DISPOSICIÓN TÁCTICA DE HUACHIPATO VS EL BULLA

Christian Bravo en el arco; Guillermo Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas y Renzo Malanca en la zaga; Claudio Sepúlveda, Maicol León y Ezequiel Cañete en la zona media; Mario Briceño, Lionel Altamirano y Maximiliano Rodríguez para el tridente ofensivo.

HUACHIPATO TAMBIÉN OFICIALIZÓ SU FORMACIÓN

Foto: Huachipato FC.

Foto: Huachipato FC.

ASÍ SE PARARÁ U DE CHILE VS HUACHIPATO

Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en la zaga; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Lucas Barrera y Agustín Arce en la zona media; Lucas Assadi y Eduardo Vargas en el dúo ofensivo.

U DE CHILE CONFIRMA LA ALINEACIÓN: ¡ASSADI TITULAR!

Foto: U de Chile.

Foto: U de Chile.

UN JUVENIL SE ADUEÑÓ DEL PARLANTE AZUL

El volante juvenil de Universidad de Chile Lucas Barrera llegó con la música a todo volumen rumbo al Estadio Nacional.

U DE CHILE LLEGÓ CON ALGO DE RETRASO AL NACIONAL

Una media hora más tarde que Huachipato, el bus del Romántico Viajero llevó al plantel hasta el reducto deportivo más importante del país. Volvió a la citación Matías Zaldivia, mientras que Marcelo Díaz quedó afuera.

LOS CITADOS DE HUACHIPATO

La lista de convocados de Jaime García para este duelo.

© @Huachipato.

EL CAMARÍN LOCAL ESTÁ DISPUESTO

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CONOCE AL ÁRBITRO DEL PARTIDO

Juan Lara será el juez central del partido. Estará asistido por Carlos Poblete y Gabriel Ureta. El cuarto árbitro será Miguel Araos.

Jorge Loyola/Photosport
© Jorge Loyola/PhotosportJorge Loyola/Photosport

¡BUENAS TARDES PARA TODAS Y TODOS!

Ya estamos junto a ustedes para llevarles todos los detalles del duelo entre Universidad de Chile vs Huachipato, válido por la 17° fecha de la Liga de Primera 2026: se disputará en el Estadio Nacional desde las 17:30 horas.

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