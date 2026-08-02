Fernando Gago le puso el timbre a la formación del Romántico Viajero con una gran sorpresa: Lucas Assadi será titular vs los Acereros, que también oficializaron su alineación.

La previa

La U de Chile quiere encadenar una racha positiva en la Liga de Primera 2026 y será local frente a Huachipato en la fecha 17. Los azules sumaron una victoria contra el Audax Italiano en la jornada anterior y eso les dio confianza a los pupilos de Fernando Gago.

Fueron tres puntos para alcanzar a Universidad Católica en la tabla de posiciones y, en caso de sumar aunque sea un punto contra los Acereros, el Romántico Viajero pasará a ser el único escolta de Colo Colo. Por decisión técnica, Gago dejó fuera de la convocatoria a Marcelo Díaz.

Todo esto en medio de un clima dirigencial muy convulsionado que incluso tiene a Michael Clark con una petición de prisión preventiva en su contra. Por el lado de Huachipato, el cuadro dirigido por Jaime García tiene algunas novedades en la convocatoria.

Fernando Gago le da indicaciones a Fabián Hormazábal. (Andres Pina/Photosport).

Una es la ausencia de Kevin Altez, quien recibió cuatro fechas de sanción por su fuerte cruce con el árbitro Héctor Jona. Y otra es la presencia de Luciano Arriagada, quien tuvo chances de emigrar a Ñublense, aunque finalmente eso no ocurrió.

ver también Castigo silencioso: La sanción que recibió Héctor Jona tras su insólita discusión con Kevin Altez

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

U de Chile se ubica en el el 3° puesto de la Liga de Primera 2026 mientras que Huachipato marcha en el 7° lugar. Ambos tienen 16 encuentros disputados.