El técnico de los azules no pudo evadir preguntas por el caso Sartor, donde confirmó que es algo que golpea pero deben ir a lo futbolístico.

Universidad de Chile vive complejas semanas fuera de la cancha, lo que no deja de lado al plantel que lidera el técnico Fernando Gago, quien asumió esta jornada que el tema con Michael Clark está presente.

Fue en la conferencia de previa al compromiso ante Huachipato, que el técnico argentino no pudo evadir las preguntas sobre el caso Sartor, aunque siempre dijo que él mira todo desde lo futbolístico.

Por lo mismo, ocupó una palabra muy argentina para explicar el golpe que significa en la interna las noticias que envuelven a la U: “No hay que hacerse el pavo con lo que sucede”.

Michael Clark enfrenta a la justicia por el caso Sartor. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

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Gago: “No tengo relación con el directorio de la U”

Fernando Gago sabía que en su conferencia de prensa le consultarían por el tema de Michael Clark y la formalización del caso Sartor, donde por primera vez lo afrontó, pero muy en su estilo.

“La presidenta puso muy en claro lo que es la situación, a mi me corresponde hablar de lo deportivo. Obvio que se sabe que se forma revuelo acá, no hay que hacerse el pavo de lo que sucede, hay algo pero no me corresponde porque no conozco y me corresponde lo deportivo”, explicó.

En ese sentido, teniendo en cuenta que está latente un posible cambio de directorio, luego de que Michael Clark retiró su compra de acciones como mayoritario en la U, lo que puede mover la relación de Gago con la dirigencia.

“Yo hablo con el director deportivo (Manuel Mayo), no hablo con el directorio. A partir de eso se ven los refuerzos y él toma decisiones. Buscamos los mejores refuerzos y situaciones del día a día del club en lo futbolístico, yo no tengo contacto diario con el directorio. Sí con Manuel, es constante para trabajar”, finalizó.

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