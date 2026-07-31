El técnico de los azules asegura que no han llegado ofertas por jugadores, pero que necesita de todos para el segundo semestre.

Universidad de Chile puede seguir teniendo movimientos en el mercado de fichajes por la ventana de invierno, donde hay dos jugadores que han estado en la mira de la puerta de salida.

Desde Ecuador han alertado opciones para que el técnico Gustavo Álvarez se pueda llevar dos dirigidos por él en la U, ahora que es el entrenador de la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Por lo mismo, se aseguró que está tras Franco Calderón y Javier Altamirano, donde fue Fernando Gago quien salió al cruce para descartar sus salidas en este mercado.

Franco Calderón está en la mira de la Liga de Gustavo Álvarez. Foto: Diego Martin/Photosport

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Gago: “Necesito de todos los jugadores en la U”

Fue en la conferencia de prensa previo al encuentro ante Huachipato por la Liga de Primera 2026, que el técnico Fernando Gago tomó el tema de posibles salidas de su plantel.

En ese sentido, fue consultado puntualmente por la idea de que Franco Calderón y Javier Altamirano puedan dejar la institución, teniendo en cuenta los pocos minutos en cancha.

“Todos los jugadores los necesito y acá no ha llegado oferta y son jugadores del plantel, que pelean un puesto como todos, independiente si han jugado mas o menos, yo necesito de todos”, aclaró Gago.

Por lo mismo, por ahora, no se evalúan salidas de la U cuando ya comenzó la segunda rueda del torneo, donde buscarán acercarse a Colo Colo en la tabla de posiciones.