El defensor azul despertó el interés de uno de los clubes más importantes del continente, que busca reforzarse para pelear la Copa Libertadores.

El mercado de fichajes continúa en movimiento y Universidad de Chile podría sufrir una nueva baja. En las últimas horas se reveló que Franco Calderón está en el radar de uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

Se trata de Liga de Quito, elenco que recientemente confirmó a Gustavo Álvarez como su nuevo entrenador tras su salida de San Lorenzo. El técnico argentino ya fue presentado oficialmente y, de acuerdo con información surgida en Ecuador, el defensor azul aparece como una de las alternativas que busca para reforzar el plantel.

Gustavo Álvarez quiere sumar a Franco Calderón

El desafío de Álvarez en el conjunto ecuatoriano no será sencillo. Liga de Quito atraviesa un irregular presente en el campeonato local, donde marcha en el sexto puesto, muy lejos del líder Independiente del Valle. Además, deberá afrontar una exigente llave de octavos de final de la Copa Libertadores frente a Mirassol de Brasil.

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En ese contexto, el entrenador pretende sumar jugadores de confianza, y uno de los nombres que aparece sobre la mesa es el de Franco Calderón, donde desde Ecuador revelan que fue pedido por el nuevo DT.

El defensor fue una pieza clave durante el exitoso paso de Álvarez por Universidad de Chile, pero tras la llegada de Fernando Gago perdió protagonismo.

Franco Calderón podría dejar a los azules en este mercado/Photosport

Por ello, una eventual salida para buscar mayor continuidad no sería una posibilidad descabellada, especialmente si se concreta el interés del cuadro ecuatoriano.

En síntesis: