Universidad de Chile comenzó la segunda rueda con una importante victoria sobre Audax Italiano. Uno de los más felices era Lucas Assadi, quien volvió a tener minutos.
Luego del empate de Universidad Católica ante Deportes La Serena, los dirigidos por Fernando Gago tenían la opción de igualarlos en puntaje. Para eso, debían derrotar a los Itálicos en La Florida y no desaprovecharon la oportunidad. 2-1 fue el triunfo.
El regreso de Lucas Assadi
Agustín Arce y Eduardo Vargas anotaron los goles de la victoria para Universidad de Chile, mientras Federico Mateos había puesto la igualdad transitoria para Audax Italiano. Pese a no hacerse presente en el marcador, uno de los que mostró su alegría fue Lucas Assadi.
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“Muy importante, la verdad lo necesitábamos. Estamos lejos de la punta y el objetivo es seguir creciendo como equipo y también en la tabla”, comenzó diciendo Assadi a TNT Sports. El “10” no jugaba desde el 14 de junio ante Unión La Calera, por la primera rueda de la Liga de Primera. No ocultó su emoción de regresar a la cancha.
“Más que cambiarlo, era mantener lo que hacemos en entrenamientos. Yo personalmente estoy muy contento de volver a jugar. La pasé más o menos en este tiempo personalmente y también aquí siendo no citado, pero muy feliz de volver“, agregó Assadi.
Assadi quiere ganarse un puesto en U. de Chile. Imagen: Photosport
Además de no estar siendo convocado por Fernando Gago en Universidad de Chile, Lucas sufrió la muerte de su abuelo a mediados de junio. En su vuelta a la cancha tras ingresar en el segundo tiempo contra Audax, también tuvo palabras de agradecimiento con los hinchas.
“Ellos siempre me han apoyado en todo momento, en los buenos y en los malos. Feliz de haber ganado”, cerró Lucas Assadi. El “10” suma 16 partidos en el 2026, con 2 asistencias y sin goles. Todavía busca su mejor versión en el Romántico Viajero.