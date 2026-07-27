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Fútbol chileno

“La pasé más o menos”: la emoción de Lucas Assadi por volver a jugar en U. de Chile

En la victoria contra Audax Italiano fue el regreso del "10" del Romántico Viajero.

Por César Vásquez

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Lucas Assadi sumó minutos contras Audax Italiano.
© PhotosportLucas Assadi sumó minutos contras Audax Italiano.

Universidad de Chile comenzó la segunda rueda con una importante victoria sobre Audax Italiano. Uno de los más felices era Lucas Assadi, quien volvió a tener minutos.

Luego del empate de Universidad Católica ante Deportes La Serena, los dirigidos por Fernando Gago tenían la opción de igualarlos en puntaje. Para eso, debían derrotar a los Itálicos en La Florida y no desaprovecharon la oportunidad. 2-1 fue el triunfo.

El regreso de Lucas Assadi

Agustín Arce y Eduardo Vargas anotaron los goles de la victoria para Universidad de Chile, mientras Federico Mateos había puesto la igualdad transitoria para Audax Italiano. Pese a no hacerse presente en el marcador, uno de los que mostró su alegría fue Lucas Assadi.

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“Muy importante, la verdad lo necesitábamos. Estamos lejos de la punta y el objetivo es seguir creciendo como equipo y también en la tabla”, comenzó diciendo Assadi a TNT Sports. El “10” no jugaba desde el 14 de junio ante Unión La Calera, por la primera rueda de la Liga de Primera. No ocultó su emoción de regresar a la cancha.

“Más que cambiarlo, era mantener lo que hacemos en entrenamientos. Yo personalmente estoy muy contento de volver a jugar. La pasé más o menos en este tiempo personalmente y también aquí siendo no citado, pero muy feliz de volver“, agregó Assadi.

Assadi quiere ganarse un puesto en U. de Chile. Imagen: Photosport

Assadi quiere ganarse un puesto en U. de Chile. Imagen: Photosport

Además de no estar siendo convocado por Fernando Gago en Universidad de Chile, Lucas sufrió la muerte de su abuelo a mediados de junio. En su vuelta a la cancha tras ingresar en el segundo tiempo contra Audax, también tuvo palabras de agradecimiento con los hinchas.

“Ellos siempre me han apoyado en todo momento, en los buenos y en los malos. Feliz de haber ganado”, cerró Lucas Assadi. El “10” suma 16 partidos en el 2026, con 2 asistencias y sin goles. Todavía busca su mejor versión en el Romántico Viajero.

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