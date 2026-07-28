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Liga de Primera

Calera es colista de la Liga de Primera pero sueña con salvador fallo del TAS: “Lo que nos corresponde”

Unión La Calera sumó agónico empate ante Everton y sigue último. Pero sueña con recuperar los puntos perdidos por escritorio.

Por Felipe Pavez Farías

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Calera espera por fallo en el TAS para recuperar los puntos perdidos por escritorio
© photosportCalera espera por fallo en el TAS para recuperar los puntos perdidos por escritorio

Unión La Calera logró agónico empate ante Everton y sumó un nuevo punto en la Liga de Primera. Los cementeros siguen colistas pero ahora están a solo a tres unidades de salir de la zona de descenso. 

El tema es que en el cuadro cementero ven optimistas la segunda vuelta del campeonato nacional. En especial por la apelación al TAS luego de la irregular inscripción de Axel Encinas.

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Esperamos que nos devuelvan los puntos que nos corresponden en algún momento”, lanzó fuerte y claro Martín Cicotello en TNT Sports. Es que esas seis unidades -y que fueron ganadas en cancha- modificarían totalmente la tabla de posiciones. Incluso pasaría a estar 12°. 

Mismo parecer del plantel cementero, que también insistió en recuperar esos puntos que fueron perdidos en secretaria. “Esperamos que esos puntos que nos restaron, los devuelvan en algún momento porque los merecemos”, agregó Francisco Pozzo.

Martin Cicotello confía en que el TAS le devuelva los puntos a Calera

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¿Cuándo juega Unión La Calera?

Ahora por la fecha 18 de la Liga de Primera, Unión La Calera visita a Cobresal el próximo sábado 1 de agosto en el Estadio El Salvador. Lo que puede ser clave en la lucha del descenso, ya que son los dos equipos que hasta el momento están perdiendo la categoría. 

Es una final. Nos quedan 14 finales por jugar. Vamos partido a partido. Sabemos las complicaciones que tiene cada rival. Tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos”, agregó el DT calerano Martín Cicotello sobre el partido que puede cambiar el destino del club. 

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