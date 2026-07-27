El elenco cementero logró rescatar una unidad con anotación De Francisco Pozzo y sigue en carrera por evitar el descenso

Unión La Calera logró la sorpresa de la fecha 16°. El elenco cementero en el último suspiro logró rescatar un valioso empate ante Everton y sigue con el sueño de mantenerse en la Liga de Primera.

El partido comenzó a favor de los locales. Carlo Villanueva tuvo la primera gran ocasión pero su remate pegó en el palo derecho. Luego el VAR anuló toda ocasión de peligro. Tras ello, Alan Medina respondió para Everton pero Nico Avellaneda apareció con espectacular tapada para evitar el peligro.

ver también “Plan especial de fidelidad”: Everton sorprende con venta de entradas para partido ante Colo Colo

Pero las alegrías iban a llegar en el complemento. La visita abrió el marcador al minuto 51. El argentino Nicolás Montiel sacó a relucir su olfato goleador, y aprovechó el rebote en el corazón del área cementera para poner el 1-0 en el Estadio Nicolás Chahuán.

Tras el tanto, Calera intentó lograr el empate pero erró los caminos y no pudo generar peligro en el arco de Nacho González, que volvió al puesto de titular. En tanto, Everton dominó el balón y en los pies del Chori Palacios y Andrés Arroyo tuvo las más claras de aumentar el marcador. Lo que hacía presagiar un triunfo seguro para el forastero.

Pero como reza el dicho, lo que no se hace en un arco, se sufre en el otro. Así fue como en el 91’, Christopher Díaz ganó por la banda derecha y con centro de la muerte dejó solo a Francisco Pozzo y permitió el empate esperanzador para los dueños de casa.

“Nos vamos con bronca. Dominamos y éramos más en la cancha. Pero nunca dejamos de intentar y ahora seguiremos trabajando para revertir este momento. Todos los partidos son finales para salir de esa zona“, recalcó Pozzo tras el pitazo final a TNT Sports.

Tras agónico empate de Calera ante Everton: así quedó la tabla de la Primera B

Con este empate, Unión La Calera descuenta distancia y alcanza los 13 puntos. Pese a estar en el fondo de la tabla de la Liga de Primera, ahora está solo a tres de salir de zona de descenso.

Por su parte, Everton suma su tercer partido al hilo sin saber de derrotas como visitante en la Liga de Primera. Pero con está igualdad, se queda en 23 puntos en el puesto 8° y no logra ingresar a copas internacionales.

Ahora en la fecha 17°, el elenco ruletero será local frente a Colo Colo en el Estadio Sausalito, por lo que buscará dar el batacazo de la fecha. Mientras que Unión La Calera visita a Cobresal, en un duelo clave por la permanencia ya que ambos elencos están en zona de descenso directo.