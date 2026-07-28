Los fanáticos emitieron un comunicado en sus redes sociales, donde aprueban la baja en el precio de los tickets de niños, pero alertan a la dirigencia.

Momentos de tensión se vivieron en los últimos partidos de local de Universidad de Chile, que hicieron bajar los niveles de asistencia a números históricos por no contar con sus hinchas.

Una protesta de la barra Los de Abajo marcó el último dueño por la Liga de Primera de la primera rueda ante O’Higgins, además los tres de la Copa Chile, donde boicotearon la asistencia al Estadio Nacional.

Algo que tuvo el contexto por el alto precio de las entradas, los derechos de admisión, además de los líos de la dirigencia de Azul Azul, por ejemplo con Michael Clark con el caso Sartor.

Por ahora, emitieron un comunicado en sus redes sociales, donde confirman que vuelven en masa al Nacional, para el duelo de este domingo por la Liga de Primera ante Huachipato.

Los hinchas de la U colgaron lienzos contra la dirigencia de Azul Azul. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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U de Chile escuchó a los hinchas y bajó las entradas de niño

Fue Universidad de Chile quienes respondieron ante las movilizaciones de sus fanáticos, de manera de llegar a un acuerdo para volver todo a la normalidad antes del duelo como local del domingo ante Huachipato.

“Hemos trabajado en mecanismos para alivianar el alto costo de concurrir al estadio en familia”, explicaron en sus redes oficiales del club, asumiendo escuchar el sentir de sus hinchas.

“Durante el resto de la temporada, los menores de 7 años tendrán acceso gratis canjeando entrada y los de 8 hasta 12 años pagarán ticket niño con 50% de descuento. El deseo es que todos apoyemos a la U. Aquí nadie sobra, ni en las buenas ni en las malas”, detallaron.

La U volverá a contar con sus hinchas en el Nacional. Foto: Diego Martin/Photosport

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La barra asegura que seguirá movilizada pero dentro del estadio

Fue el momento de la barra Los de Abajo para una nueva respuesta, donde aseguraron que volverán al Estadio Nacional este fin de semana, aunque fueron fuertemente criticados por los propios hinchas en los comentarios en redes sociales.

“Como todos bien han leído, la empresa cambió sus parámetros en cuanto a las entradas. Nuestros niños desde hoy entrarán gratis y nuestro preadolescentes y adolescentes tendrán el 50% de descuento en las entradas, más los abonados podrán comprar su segunda entrada con el 50% de descuento”, enfatizaron.

“No nos conformamos con esto, el precio de las entradas si debe bajar pero han cedido por la presión que hemos hecho y hay que saber ganar batallas para no perder la guerra”, destacaron.

Por lo mismo, dejaron la puerta abierta a nuevas movilizaciones, además que esperan las bajas en los abonos del próximo año, o tendrán protestas en el Estadio Nacional.

Una situación que dividió de inmediato a los hinchas en los comentarios, quienes les aseguraban que tenían otro tipo de arreglo o, incluso, que se dejaron pasar por medidas poco concretas con la dirigencia de Azul Azul.

Mira la declaración de la barra de la U: