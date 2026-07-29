El técnico tendrá que mover la última línea, donde también están a la espera de un refuerzo, por lo que se vienen los cambios.

Universidad de Chile quiere seguir en la ruta de los triunfos en la Liga de Primera 2026, tras vencer por un marcador de 2-1 al Audax Italiano en el regreso de la competencia.

Por lo mismo, el técnico Fernando Gago quiere mantener en buen nivel a su equipo, donde ahora podrá contar con un gran “refuerzo” para el duelo del domingo ante Huachipato.

Todo porque Matías Zaldivia está listo para regresar a las canchas tras más de tres meses fuera de las canchas, lo que provocará cambios en la última línea del cuadro bullanguero.

El 10 de mayo fue el última día que jugó Zaldivia en U de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

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Zaldivia y un refuerzo a la pelea en la defensa de la U

Universidad de Chile ha tenido modificaciones en la última línea, donde en el último compromiso que vencieron al Audax Italiano la dupla de centrales será con Nicolás Ramírez y Bianneider Tamayo.

Todo apunta que, en caso de que Zaldivia regrese como titular, sea el venezolano quien tenga que dejar la última línea, manteniendo lo que propuso en el primer semestre.

Pero hay otro antecedente, porque la U buscó al defensa Valentín Gauthier, quien finalmente no firmó por una lesión, pero deja abierta la puerta al arribo de otro jugador en el puesto, de manera de dar mucha más competencia.

Ante esto, Zaldivia vuelve a una defensa con mucha presión pero con alta competitividad, donde la U seguirá buscando el once ideal para afrontar la segunda parte con Fernando Gago.