El zurdo lateral de 24 años dejará Audax Italiano con una petición especial de su círculo más cercano y uno de los jugadores virales que dejó el Mundial 2026, quien pronto será su compañero.

Esteban Matus pronto sellará el fichaje en Olimpia de Paraguay, donde será compañero de Tim Payne. Y donde volverá a ser dirigido por el entrenador que lo hizo debutar en el Audax Italiano. El lateral izquierdo de 24 años dejará varios millones de pesos de ganancia a los Tanos.

Serán 730 mil dólares por el fichaje. Vale decir, unos 680 millones de la moneda chilena. En una conversación con RedGol, Matus reveló sus sensaciones antes de enrolarse al Decano, cuadro más ganador del fútbol paraguayo y tricampeón de la Copa Libertadores.

“Muy contento, esperando concretar lo último”, le dijo a este medio el carrilero zurdo que también registra un paso a préstamo por Unión La Calera. Por cierto, está feliz por reencontrarse con Pablo Vitamina Sánchez, quien propició su estreno profesional en los audinos.

Esteban Matus se despidió de Audax tras la derrota vs Universidad de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Ante eso, Matus planteó que “ojalá salga todo bien, por algo pasan las cosas. Siento que si ya me vio, ya me conoce. Puede ser un poco más fácil de llevarnos bien. Con ganas de sumar”. Además de la venia del DT rosarino, el zurdo recibió un gran respaldo del presidente olimpista, Rodrigo Nogués.

Pablo Vitamina Sánchez tendrá a Matus, a quien conoció en Audax. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Por supuesto, una de sus metas con este traspaso es figurar en el radar de la Roja. “Mi objetivo es estar en la selección chilena todos los años que pueda. Si me gano un puesto y estoy jugando, eso me llevará de vuelta en algún momento”, aseguró Esteban Matus.

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Esteban Matus se va a Olimpia y su familia le pidió camisetas de Tim Payne

El fichaje de Esteban Matus por Olimpia ilusionó a varios de su círculo más íntimo por la presencia de Tim Payne, un jugador que se hizo viral en los días previos al Mundial 2026. Después de participar en el torneo con la selección de Nueva Zelanda, el lateral derecho desembarcó sorpresivamente en el albinegro.

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“Mi familia me puso mucho al pendiente de eso. Así que espero conocerlo y a todos mis compañeros y compartir”, aseguró Matus, quien jugó 118 partidos en el cuadro itálico. Allí sumó ocho goles y repartió 12 asistencias. Parte de lo que sedujo al elenco guaraní.

Tim Payne todavía no debuta en Olimpia de Paraguay. (Christian Alvarenga/Getty Images).

Además, el zurdo le confío a RedGol una misión especial con el oceánico Payne. “Me pidieron camisetas de él, más que nada por la experiencia y lo que generó. Espero que se dé”, cerró Matus, quien tendrá la primera experiencia fuera de Chile si es que todo sale según lo esperado.

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