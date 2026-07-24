Se durmió la U: Esteban Matus deja Audax Italiano y será compañero de Tim Payne en Olimpia

El seleccionado nacional de 24 años tiene todo listo para sumarse al cuadro paraguayo que dirige “Vitamina” Sánchez.

El mercado de fichajes se mueve y la Liga de Primera se transforma en una competencia de exportación. Esto porque ahora uno de sus mejores laterales sale al extranjero.

Así es el caso de Esteban Matus que por la banda izquierda destacó en las últimas campañas de Audax Italiano. Incluso fue elegido como el mejor del fútbol chileno en su posición.

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Su gran rendimiento le permitió jugar por la selección chilena y despertó el interés de los grandes como la U, Universidad Católica y Colo Colo. Sin embargo, el Romántico Viajero fue el que más cerca estuvo de ficharlo.

En 2025 estuvo a detalles de sumarse al elenco que dirigía Gustavo Alvarez. A tal punto que hasta llegó al CDA para conocer a sus nuevos compañeros. Pero una serie de fallidos traspasos en la interna de los azules, terminó por condenar su llegada. Lo que hasta llegó a tribunales.

El nuevo futuro de Esteban Matus: será compañero de Tim Payne

Pero como reza el dicho, cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Lo que tiene más que claro Esteban Matus que ahora sí tiene todo acordado para sumarse a Olimpia de Paraguay. Por lo que será compañero de Tim Payne, una de las revelaciones del Mundial.

“El club acordó su compra y el futbolista, que había estado cerca de la U de Chile, firmará un contrato a largo plazo”, informó el especialista César Luis Merlo. Por lo que se espera un vínculo por al menos cuatro años y con opción de renovación.

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Al ser consultado por el tema, Vitamina Sánchez se mostró confiado en poder tener en los próximos días al chileno entre sus filas. Ya en este mercado sumó al mencionado neozelandés por la banda derecha, por lo que rearma la defensa con dos especialistas.

El gran objetivo de Olimpia será luchar por la Copa Sudamericana, torneo donde está en octavos de final y espera por el ganador de la llave entre Independiente Medellín y Vasco Da Gama.

En resumen:

Esteban Matus dejó Audax Italiano y acordó su llegada a Olimpia de Paraguay.

El jugador Esteban Matus será compañero de Tim Payne en el fútbol paraguayo.

El técnico Vitamina Sánchez confirmó la incorporación de Esteban Matus al club Olimpia.