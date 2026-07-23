El atacante Fabián Pastenes, chileno estadounidense de 20 años, mostró total gratitud con su DT en San Luis de Quillota y confirmó en RedGol que pronto será parte del catálogo de Vibra Fútbol.

Humberto Chupete Suazo fue representado durante gran parte de su carrera por Fernando Felicevich. Y hoy en día, en su primera experiencia como director técnico en San Luis de Quillota, dirige a un futbolista de 20 años que nació en Miami, Estados Unidos.

Las referencias son para Fabián Pastenes, atacante que ha sumado mucha continuidad en los Canarios durante la temporada 2026. En 21 partidos, el chileno-estadounidense suma cuatro goles y una asistencia. Y le contó a RedGol su alegría por el buen momento.

“Todo bien, feliz de cómo van las cosas. Y con todo para volver en la segunda rueda”, manifestó Pastenes. Por el momento, el equipo adiestrado por el Chupete afina detalles para reiniciar la Liga de Ascenso ante Curicó Unido en condición de visitante el sábado 25 de julio.

Fabián Pastenes lucha un balón ante la marca de Bernardo Cerezo: San Luis de Quillota jugó ante Católica en la fase grupal de Copa Chile. (Felipe Zanca/Photosport).

Por cierto, Pastenes ratificó que el impulso de los Canarios pretende hacerlos pelear por el premio mayor. “Estamos enfocados en seguir subiendo en la tabla. El objetivo es ascender y salir campeón en la Primera B”, aseguró el prometedor jugador.

Fabián Pastenes en San Luis de Quillota. (Manuel Lema/Photosport).

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Fabián Pastenes agradece consejos de Chupete Suazo y confirma que firmará con Felicevich

Fabián Pastenes reconoce que Chupete Suazo le ha significado un gran aporte y también le admite a RedGol que pronto formará parte del catálogo de Fernando Felicevich en Vibra Fútbol. Lo primero es hablar de la relación con su director técnico, quien fue goleador de las Eliminatorias 2010 con la selección chilena.

“Humberto Suazo me da consejos todos los días. Me gusta trabajar con él, me enseña mucho dentro y fuera de la cancha”, manifestó Pastenes, quien tiene un gran espejo para mirar. El exdelantero de Colo Colo y los Rayados de Monterrey tenía características muy similares a él.

Fernando Felicevich cuando apareció en el estadio La Portada, donde hace de local La Serena. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Sobre todo por la capacidad de echarse unos metros atrás para participar del juego, algo que Pastenes también suele hacer. Y sobre su incorporación a la carpeta de talentos de FeFe, lo reconoció. “Estamos hablando y tratando de firmar ese contrato”, aseguró el nacido en Miami, quien el 10 de enero cumplirá 21 años.

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Así va San Luis de Quillota en la tabla de posiciones de la Primera B

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