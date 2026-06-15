El delantero todavía no renueva su contrato con el Cacique, y alertan que su representante realizó una exigencia que hace ruido en Blanco y Negro.

No hay un día de paz en Colo Colo. Tras cerrar la primera rueda como líderes en Liga de Primera, un nuevo conflicto sale a la luz y tiene como protagonista a un poderoso nombre en el fútbol chileno, como es el agente Fernando Felicevich.

Esto, a raíz de la situación contractual del joven delantero Leandro Hernández, quien cierra su contrato este 31 de diciembre. Actualmente existen diferencias entre el club y Vibra Fútbol, la empresa del empresario argentino, para su renovación.

Según reporta Radio ADN, desde la dirigencia de Colo Colo no están dispuestos a ceder en uno de los aspectos que Felicevich busca para que se firme la extensión del Chino, como es una cláusula de salida que le permita salir al exterior.

ver también Leandro Hernández avisa a Colo Colo sobre su renovación: “Yo estoy enfocado en entrenar y jugar”

Felicevich desata conflicto en Colo Colo por Hernández

En la concesionaria Blanco y Negro aclaran que se trata de “una nueva política de negociación, principalmente destinada para jóvenes y canteranos”, algo que desde Vibra no reconocen y por ello no están dispuestos a sentarse a conversar con la dirigencia.

“Quienes se encargan de sentarse a negociar con la dirigencia colocolina piden expresamente que, para que se renueve el contrato de Leandro Hernández, este cuente con una cláusula“, advierte la emisora quien entrega un detalle no menor.

Desde el entorno del delantero de Colo Colo apuntan a que “estarían pensando en la posibilidad de firmar una renovación por los próximos dos años, es decir, hasta finales del 2028. Siempre y cuando, exista una cláusula de salida”.

Leandro Hernández, actual delantero titular en Colo Colo (Photosport)

Los números del “Chino” en 2026

Entre Liga y Copa de la Liga, Leandro Hernández suma un total de 1.064 minutos en 20 encuentros, donde registró cuatro goles y tres asistencias, además de recibir cuatro tarjetas amarillas.

En síntesis