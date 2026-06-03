La joven figura termina su vínculo con el Cacique a fin de temporada y podría partir libre si es que no llega a acuerdo. Ante esto, le mandó un claro recado a la dirigencia.

Leandro Hernández ha destacado en Colo Colo en la temporada 2026 y se está transformando en un hombre fundamental para escaparse en la cima. El extremo de 20 años por fin está rindiendo como siempre se esperó y los hinchas se ilusionan, aunque con una gran incógnita en medio: su renovación.

El canterano albo tomó camiseta de titular con Fernando Ortiz y ha comenzado a mostrarse al mundo. Sin embargo, su vínculo con el club termina a finales de esta campaña y podría irse gratis si es que lo vienen a buscar desde el extranjero, algo que en el Cacique quieren evitar a toda costa.

Hace algunas semanas se supo que el club está buscando la manera de llegar a un acuerdo con el jugador para extender su contrato. Y ante lo lenta que ha sido la negociación, el Lea decidió sacar la voz y dejar un aviso, aunque remarcando que hoy su cabeza está en rendir de la mejor manera.

Leandro Hernández evita marearse con su renovación en Colo Colo

A Leandro Hernández no le preocupa, por ahora, lo que vaya a pasar con su renovación en Colo Colo. El extremo tiene claro que es algo que debe tratar, pero lo deja en manos de otros para poner el foco en la cancha.

Leandro Hernández tiene a Colo Colo preocupado con su renovación. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa, el canterano albo se sinceró sobre la situación y avisó que no es algo que esté pensando ahora. “Eso es un tema que lo ven aparte“, señaló de entrada.

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Para Leandro Hernández, su continuidad en Colo Colo es algo que deben tratar otros para que así su cabeza esté en la cancha. “Yo estoy enfocado en entrenar y jugar que es lo que me hace feliz, lo demás se ve después”.

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Siendo un de las figuras del actual proceso, donde agarró camiseta de titular para no soltarla más, en el Cacique están preocupados de que se vaya gratis. Eso sí, la idea es que todo quede definido antes para así poder dejar algo si es que lo vienen a buscar desde el extranjero.

Habrá que ver cómo es que termina esta teleserie. El jugado ha demostrado que tiene nivel, pero espera seguir sumando experiencia para no perderse como una más de las promesas que se perdieron en el camino por tomar malas decisiones, como pasó con Joan Cruz o Luciano Arriagada tiempo atrás.

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Leandro Hernández trabaja para seguir ayudando a Colo Colo y así soñar con algún día dar el salto al extranjero. Por ahora, su cabeza está metida en mejorar cada vez más y dejar al Cacique cerca de levantar títulos.

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En resumen, Colo Colo y Hernández