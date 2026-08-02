El conjunto de Rancagua confirmó la renovación del portero chileno-ecuatoriano, quien seguirá defendiendo el arco celeste por las próximas temporadas.

O’Higgins ha tenido días movidos tanto en lo deportivo como en el mercado de fichajes. Y es que, tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Boca Juniors, los celestes sufrieron las salidas de Francisco González y Martín Sarrafiore.

Sin embargo, durante la jornada de este sábado, el elenco celeste confirmó la continuidad de una de sus piezas habituales. Nos referimos al arquero Omar Carabalí, quien extendió su vínculo con la institución hasta diciembre de 2029.

Omar Carabalí se declara un hinchas más de O’Higgins

El portero chileno-ecuatoriano se ha consolidado como uno de los titulares del equipo y expresó su felicidad por seguir ligado al club.

“Estoy demasiado contento, familiarmente estamos cómodos acá. Estoy agradecido con el club y el hincha, esperemos tener muchas alegrías más”, señaló el ex portero de Colo Colo y Unión La Calera en declaraciones al sitio oficial del “Capo de Provincia”.

Tweet placeholder

El guardameta, además, destacó el crecimiento que ha experimentado durante su estadía en Rancagua y aseguró que mantiene el foco en seguir mejorando junto al plantel.

“Hemos ido progresando. Estoy a full, tratando de crecer siempre, con el cuerpo de arqueros manteniéndonos trabajando”, indicó.

Finalmente, Carabalí recordó los meses que ha vivido junto a su familia en la institución, declarándose un hincha más tras las experiencias vividas, tanto las positivas, como las negativas.

“Han sido un año y ocho meses muy intensos, lo hemos vivido a mil. Hemos vivido tristezas y alegrías, pero muy cómodos. Somos un hincha más del club con mi familia, estoy agradecido de esta oportunidad”, cerró.

Omar Carabali ha sido una de las grandes figuras de O’Higgins durante la temporada 2026. (Foto: Andres Pina/Photosport)

En resumen