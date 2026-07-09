El portero celeste podría dejar el equipo antes del vital duelo copero, tras reactivarse el interés extranjero por su carta.

Omar Carabalí vive el mejor momento de su carrera, tras el gran año nacional e internacional con O’Higgins de Rancagua. El golero sigue firme bajo los tres tubos celestes, pero las grúas ya se mueven por él.

Si en un inicio fue puesto en el radar de la selección de Ecuador en el Mundial 2026, ahora el nacido en dicho país aparece como la gran carta de un club de esas latitudes. Se trata del Barcelona de Ecuador, que busca portero.

El elenco de Guayaquil puede ver partir a José David Contreras, quien está cerca de partir al fútbol brasileño, por lo que buscan otro meta de categoría con urgencia. Es ahí donde aparece el formado en Colo Colo.

Carabalí y el drama de las “salidas” en O’Higgins

Omar Carabalí es opción concreta para partir al Barcelona de Ecuador en el mercado de pases invernal. El golero de O’Higgins es seguido hace rato por el equipo, donde ya había sonado hace semanas y hoy se reactiva la opción.

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“Su perfil encaja en las características que busca Barcelona SC. El arquero ya cuenta con experiencia en el fútbol internacional, ha tenido continuidad en el campeonato chileno y todavía se encuentra en una edad que le permite proyectarse a largo plazo”, informa el medio El Futbolero Ecuador.

Es ahí donde llega el gran dolor de cabeza en O’Higgins, ya que a fin de mes enfrenta la llave de Copa Sudamericana ante Boca Juniors. En la tienda celeste tiene claro que hay interés por sus figuras, pero se aferran a mantenerlos un par de semanas.

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Hasta ahora, el plan es que nombres como Francisco González y Martín Sarrafiore partan a contar de agosto, donde tiene ofertas desde México. El único que podría irse del Capo antes de Boca Juniors es Arnaldo Castillo, pretendido desde Brasil.