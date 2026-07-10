El experimentado atacante de 35 años, quien marcó seis goles en el León de Collao, recibió una propuesta para sumarse al cuadro más grande de su país, que acaba de fichar al jugador que hizo furor en el Mundial 2026.

Definitivamente Deportes Concepción no tiene nada que ver con el lateral neocelandés Tim Payne, pero pronto podría haber un lazo. Aunque no sería por mérito del jugador oceánico y sí por el interés y la oferta que llegó por un centrodelantero paraguayo que pasó por los lilas.

Y fue uno de los atacantes que utilizó Paraguay en el Mundial 2026. Las referencias son para Gabriel Ávalos, quien pertenece a Independiente de Avellaneda y tuvo su primera experiencia fuera de su país natal como atacante del León de Collao.

Eso fue en agosto de 2013, cuando comenzó la aventura de Ávalos en el Conce. “Estuve varios días mostrando mis aptitudes al cuerpo técnico y por eso estoy feliz de haber quedado acá. Sé que es un equipo importante y que la única misión es lograr el ascenso”, dijo cuando se materializó su firma en el cuadro penquista.

Gabriel Ávalos en acción por Deportes Concepción. (Archivo).

“Soy un jugador de buen juego aéreo, luchador y que tiene muchas ganas de triunfar”, afirmó el espigado atacante, quien anotó seis goles en 23 partidos por los lilas. Aunque ese periplo terminó en julio de 2014, cuando Gabi Ávalos emigró a Crucero del Norte de Argentina.

Por estos días, el oriundo de Hohenau sigue siendo parte del plantel del Rojo de Avellaneda que dirige Gustavo Quinteros. Pero tiene una chance concreta para volver a su nación. “Olimpia de Paraguay insiste en contratar a Gabriel Ávalos”, informó el periodista Matías Martínez, quien tiene muy buena información del cuadro argentino.

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El ex Deportes Concepción Gabriel Ávalos tiene chances de sumarse a Olimpia junto a Tim Payne

Así las cosas, este exariete de Deportes Concepción podría ser compañero de Tim Payne, quien durante el Mundial 2026 confirmó su fichaje en el cuadro más grande de Paraguay. Pero para eso, Olimpia deberá complacer las exigencias de Independiente.

“El club pretende 2 millones de dólares para liberarlo ahora teniendo en cuenta que le quedan seis meses de contrato”, agregó Mati Martínez, siempre en la exred social del pajarito. Parece una cifra elevada para un jugador de 35 años cuyo vínculo expira pronto.

Gabriel Ávalos en acción durante el partido vs Alemania: Paraguay avanzó por penales. (Darrian Traynor/Getty Images).

Pero en el fútbol todo es conversable y ese precio podría bajar para que el negocio se concrete. “Payne habla un poco de español. Nosotros identificamos al jugador por todo lo que puede generar también en el aspecto comercial. Conversé con él y me dijo que es el desafío más importante de su carrera”, contó el presidente Rodrigo Nogués cuando se selló el arribo del oceánico al Decano.

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Nogués tiene razón: las redes de Payne estallaron antes del inicio de la Copa del Mundo y alcanzó mucha notoriedad con varios millones de seguidores. Pero eso quedó en el olvido con el portero de Cabo Verde, Vozinha, quien superó los 29 millones de followers en Instagram.

Tim Payne marca al belga Jeremy Doku en el Mundial 2026. (Fran Santiago/Getty Images).