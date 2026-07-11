La muerte del volante sudafricano, compañero del futbolista chileno, provocó conmoción en el fútbol internacional.

El fútbol mundial quedó de luto este sábado luego de que se confirmara la muerte del seleccionado sudafricano Jayden Adams, quien representó a su país en el Mundial 2026. El volante tenía solo 25 años.

El mediocampista del Mamelodi Sundowns disputó los tres partidos de la fase de grupos con Sudáfrica y compartía equipo con el chileno Marcelo Allende.

Marcelo Allende despide a Jayden Adams

Tras conocerse la noticia, el exseleccionado nacional utilizó sus redes sociales para despedir a su compañero con un mensaje.

La muerte de Jayden Adams

La policía sudafricana informó que abrió una investigación tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años en una vivienda de Schotschekloof, un barrio del centro de Ciudad del Cabo, el sábado por la mañana, siendo posteriormente identificado como el futbolista.

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El ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, señaló en un comunicado: “Aún no se ha confirmado la causa del fallecimiento de Jayden, y hago un llamamiento a los medios de comunicación y al público para que actúen con discreción y compasión, y se abstengan de especular, mientras su familia y el Mamelodi Sundowns disfrutan del espacio y la privacidad que necesitan en estos momentos tan difíciles”.

El Sindicato de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU) expresó en un comunicado: “La muerte ha arrebatado a nuestra nación y al mundo un talento excepcional. Siempre recordaremos a Jayden Adams por su humildad, su extraordinario talento y la alegría que aportó al deporte rey”, agregaron que otra publicación.

La carrera de Jayden Adams

Durante el Mundial 2026, Adams fue titular en los encuentros ante México y República Checa, mientras que sumó minutos como suplente en el triunfo frente a Corea del Sur.

Su última participación con la selección sudafricana fue en la derrota frente a Canadá, resultado que significó la eliminación de su equipo en los dieciseisavos de final.

Adams disputó la fase de grupos del Mundial 2026. (Photo by Luke Hales/Getty Images)

A nivel de clubes, el mediocampista construyó gran parte de su carrera en Stellenbosch FC, donde fue una de las piezas clave del plantel que conquistó la liga sudafricana en la temporada 2023/24.

Sus destacadas actuaciones le permitieron fichar por Mamelodi Sundowns, equipo con el que volvió a celebrar títulos al coronarse campeón de la liga local en 2025 y de la Liga de Campeones de África.