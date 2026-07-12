El martes 14 y miércoles 15 de julio se jugarán las dos llaves de semifinales de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Resta apenas una semana de acción en el Mundial 2026. Lo que parecía un torneo eterno con sus 48 selecciones y 104 partidos está por llegar a su término, con dos semifinales que prometen quedar en la historia del balompié.

La acción de la ronda de los cuatro mejores del mundo comenzará este martes 14 de julio, con el choque entre Francia y España en el AT&T Stadium de Dallas. Los galos buscarán su tercera final al hilo en la cita planetaria, mientras que los españoles quieren seguir sumando títulos tras ganar la Euro 2024.

Por el otro lado del cuadro se verán las caras el miércoles 15 Argentina e Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Albicelestes y británicos vuelven a encontrar en una llave de eliminación directa, tal y como en Inglaterra 66, México 86 o Francia 98, los dos últimos cruces, con victoria sudamericana.

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Por suerte para los hinchas chilenos, estos dos partidazos de la Copa del Mundo, además de ser transmitido por los habituales servicios pagados, también irán por la TV abierta en la señal de Chilevisión.

Así se jugarán las semifinales del Mundial 2026

📅 Martes 14 de julio

Francia vs España – AT&T Stadium de Dallas.

Transmite Chilevisión, D Sports, Disney +, Paramount+ y DAZN.

📅 Miércoles 15 de julio

Inglaterra vs Argentina – Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Transmite Chilevisión, D Sports, Disney +, Paramount+ y DAZN.

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En síntesis