El exdefensor inglés lanzó duras críticas contra dos referentes de la defensa argentina y se mostró confiado de cara al duelo por las semifinales del Mundial.

Argentina se juega este fin de semana el paso a la final del Mundial 2026 frente a Inglaterra, en uno de los partidos más esperados del torneo. En la antesala del encuentro, la tensión no solo se vive dentro de la cancha, ya que un histórico del fútbol inglés lanzó duras críticas contra dos figuras de la Albiceleste.

Se trata de Gary Neville, exjugador del Manchester United y actual comentarista deportivo, quien cuestionó el rendimiento defensivo de la selección dirigida por Lionel Scaloni.

El exlateral, que desarrolló toda su carrera en los “Red Devils” entre 1992 y 2011, apuntó directamente contra Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez, asegurando que ambos no han estado a la altura durante el Mundial 2026.

Gary Neville se lanza contra la defensa argentina

En conversación con SkyBet, el exjugador señaló: “Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez, que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido”.

Neville apuntó a Martínez y Romero. (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

“No veo manera de que no marquemos por lo menos dos goles. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes”, señaló tajante el ex Manchester.

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“Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo“.

El histórico del Manchester criticó a la defensa argentina. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

Agregando que confía en el triunfo inglés en el duelo. “No le temo tanto a la Argentina como sí le temo a Francia o España. Argentina tiene muchas falencias. Creo que podemos vencerlos. Son mejores que Noruega. A partir del juego nos podemos acomodar. Francia es el equipo que más me preocupa”.

¿Cuándo juega Argentina vs Inglaterra?

El esperado partido por semifinales se disputará este miércoles 15 de julio a las 15:00 horas.