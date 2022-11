Gary Neville también recibió críticas de Cristiano Ronaldo en la polémica entrevista que dio al periodista Piers Morgan. Esta vez, el ex futbolista pidió el despido del delantero portugués.

Siguen los coletazos de la polémica entrevista que ofreció Cristiano Ronaldo al periodista Piers Morgan, en la que dijo sentirse traicionado por el Manchester United y afirmó que no respeta al director técnico Erik Ten Hag.

Asimismo, criticó a Gary Neville por sus comentarios en televisión: "Escuchar cómo te critican ex compañeros o compañeros de equipo cuando solo ven un punto de vista es fácil. Es fácil criticar, no sé si, cuando tienes un trabajo en televisión, debes ponerte a criticar para ser más famoso. Realmente, no lo entiendo".

"Creo que se aprovechan de eso porque no son tontos. Es difícil cuando ves a gente que estaba en el vestuario contigo criticando de esa manera", añadió.

Ahora, el propio Neville le respondió al Portugués y pidió su despido del club: "No hubiera hecho esta entrevista si quisiera volver al equipo".

"Sabía que provocaría ciertos titulares y que sería el fin de su carrera en Manchester United. Me pregunto qué hace el United, porque la realidad de esto es que saben que tienen que terminar su contrato o están abriendo un precedente muy peligroso para que cualquier jugador pueda criticarles en el futuro", aseguró.

"Coincido con algunas de las cosas que Cristiano ha dicho, y seguro que muchos aficionados de Manchester United también están de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Cristiano, pero la realidad es que eres un empleado en un trabajo y si un empleado dice esas cosas hay que despedirle", finalizó.