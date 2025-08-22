Un triunfo con sabor amargo. Así fue el sentir del técnico chileno Manuel Pellegrini luego de la valiosa y apretada victoria que consiguió el Betis por la cuenta mínima ante el Alavés, en el comienzo de la segunda fecha de La Liga en España.

La solitaria anotación del volante argentino Giovani Lo Celso al minuto 16, el conjunto andaluz llegó a los cuatro puntos y es momentáneamente el único puntero del fútbol hispano. Una situación que está lejos de conformar al “Ingeniero”.

La molestia de Manuel Pellegrini con Betis

Es que más allá del análisis del encuentro en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, el técnico nacional no podía ocultar su enojo por la forma en que la dirigencia de su equipo actúa en el mercado de fichajes, cuando restan diez días para su cierre.

Si bien hasta el momento Betis suma seis nuevas incorporaciones, para Pellegrini son pocas. Más si se toma en cuenta que esta temporada jugarán la fase regular de Europa League, por lo mismo no dudó en exigir a la directiva la llegada de más refuerzos.

“Este es un plantel corto, por ahora no estamos jugando más competiciones, pero después viene la Europa League… ojalá podamos hacer un plantel lo más competitivo posible, ya veremos cuántos y cuáles jugadores pueden venir”, afirmó el estratega chileno.

Publicidad

Publicidad

ver también Manuel Pellegrini se ríe de las feroces críticas tras debut del Betis en La Liga: “Siempre es…”

“La hinchada ya está muy ilusionada y necesitamos un plantel que pueda satisfacer esa ilusión y esa exigencia”, finalizó Pellegrini en su recado directo a la mesa ejecutiva del Betis.

¿Cuáles son los refuerzos en el equipo del “Ingeniero”?

Las nuevas incorporaciones del cuadro albiverde son el brasileño Natan, el argentino Valentín Gómez, el colombiano Nelson Deossa, el dominicano Junior Firpo, más el arquero Pau López y el lateral Rodrigo Riquelme.

¿Cuándo es su próximo juego?

La próxima semana, el Betis de Manuel Pellegrini tendrá acción por partida doble. El miércoles 27 de agosto visitará al Celta de Vigo a partir de las 15:00 horas (de Chile), mientras que el domingo 31 será local ante el Athletic Bilbao desde las 13:00 horas.

Publicidad