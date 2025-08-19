Es tendencia:
Manuel Pellegrini se ríe de las feroces críticas tras debut del Betis en La Liga: “Siempre es…”

El entrenador chileno no se complicó tras el empate de su equipo ante Elche en la jornada inaugural del fútbol español.

Por Carlos Silva Rojas

Manuel Pellegrini en el debut de Real Betis en la Liga de España.
© Getty ImagesManuel Pellegrini en el debut de Real Betis en la Liga de España.

La Liga de España arrancó y el Real Betis de Manuel Pellegrini no tuvo el debut esperado, porque apenas empató con Elche, equipo que viene de lograr el ascenso.

El cuadro del entrenador chileno estuvo ganando por gran parte del partido gracias al gol de Aitor Ruibal a los 21 minutos, sin embargo, Germán Valera empató a los 81′ para el equipo del arquero argentino nacionalizado chileno Matías Dituro.

La prensa española y la andaluza fue muy dura con Pellegrini y sus dirigidos tras el estreno, aunque aquello le resbala al Ingeniero quien respondió ante las ácidas preguntas en la conferencia de prensa.

Manuel Pellegrini valora el punto de Betis ante Elche

Tras el empate en la jornada inaugural de la Liga, Pellegrini señaló que el punto es positivo, ya que igualar fuera de casa siempre es complicado.

Un punto de visitante siempre es bueno. Como se dio el partido, merecimos ampliamente haberlo ganado. Prácticamente ellos no llegaron a portería y nosotros tuvimos cuatro o cinco ocasiones para liquidar el partido. Si vas ganando 0-1 y fallas tres o cuatro claras, para dejarlo acabado, pasa factura. Colectivamente, defensiva y ofensivamente estuvimos muy bien”, explicó el ex DT de Palestino.

“El funcionamiento me dejó muy contento, en la parte del resultado amargado. Fallamos tres o cuatro goles para liquidar el partido. El empate es la consecuencia de no haber metido las ocasiones que tuvimos. Sumar un punto de visita siempre es bueno, pero creo que se nos escaparon dos“, agregó.

Manuel Pellegrini valoró el empate de Betis ante Elche. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Manuel Pellegrini valoró el empate de Betis ante Elche. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Por último, Manuel Pellegrini sentenció que “tuvimos ocasiones de gol clarísimas, estamos a principios de temporada y no hay mucho que reprocharse siendo el primer partido del año”.

Ahora Real Betis jugará como local ante Alavés, aunque lo hará en La Cartuja, su estadio por las próximas dos temporadas debido a la remodelación del Benito Villamarín.

¿Cuándo y a qué hora juega Real Betis vs Alavés por la segunda fecha de Liga de España?

El partido entre Real Betis y Alavés por la segunda fecha de la Liga de España se jugará este viernes 22 de agosto, a partir de las 15:30 horas de Chile en el estadio La Cartuja de Sevilla.

