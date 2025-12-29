El fútbol mundial, y especialmente el europeo, se prepara para vivir uno de los mercados más intensos con el inicio de la ventana de transferencias de invierno, donde numerosos clubes buscarán reforzarse a fondo para encarar de la mejor manera la segunda parte de la temporada 2025-26.

De hecho, incluso antes del inicio oficial del periodo ya se han concretado y anticipado movimientos importantes, como la presentación de Endrick en el Olympique de Lyon, la posible llegada de Marc-André ter Stegen al Girona a préstamo desde el Barcelona, o una eventual salida de Vinícius del Real Madrid en caso de que el brasileño decida no renovar con los merengues.

En ese contexto, te invitamos a conocer todos los detalles del mercado de fichajes de invierno en Europa: fechas de inicio y cierre del periodo oficial, además de otras claves a tener en cuenta.

Fechas de inicio y cierre del mercado de fichajes de invierno en Europa

En general el mercado en Europa tiene fechas similares para el inicio y cierre de transferencias, variando solamente en algunas horas de diferencia.

¿Cuándo inicia y cuándo cierra el mercado de fichajes de invierno en la Premier League?

La Premier League abrirá su ventana de transferencias invernal el jueves 1 de enero de 2026 y la cerrará el lunes 2 de febrero a las 16:00 horas de Chile, cuatro horas antes que en la temporada pasada.

¿Cuándo inicia y cuándo termina el mercado de invierno en LaLiga de España?

El mercado de fichajes en España comenzará el viernes 2 de enero y finalizará el lunes 2 de febrero a las 19:59 horas de Chile.

¿Cuándo inicia y cuándo termina el mercado invernal en la Serie A?

La Serie A dará inicio a su mercado de fichajes el viernes 2 de enero y cerrará la ventana de transferencias el lunes 2 de febrero a las 16:00 horas de Chile.

¿Cuándo inicia y cuándo termina el mercado invernal en la Bundesliga?

La Bundesliga de Alemania abrirá el mercado de fichajes de invierno el jueves 1 de enero de 2026 y lo cerrará el lunes 2 de febrero a las 16:00 horas de Chile.

¿Cuándo inicia y cuándo termina la ventana de fichajes en la Ligue 1 de Francia?

La Ligue 1 comenzará su mercado invernal el jueves 1 de enero de 2026 y cerrará la ventana de transferencias el lunes 2 de febrero a las 16:00 horas de Chile.

Adicionalmente, Países Bajos, también abrirá su mercado el 1 de enero hasta el 2 de febrero, mientras que Portugal, abre su mercado el 2 de enero hasta al 3 de febrero del 2026.

Dinamarca, en tanto, con Darío Osorio como uno de los jugadores más seguidos de Europa, abre el 1 de enero hasta el 2 de febrero del 2026.

Darío Osorio es uno, sino el chileno más seguidos por equipos de Europa actualmente.

