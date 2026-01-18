Real Sociedad recibe a Barcelona por la fecha 20 de LaLiga; el equipo de Hansi Flick llega encendido: es líder del torneo, viene de ganar la Supercopa de España ante Real Madrid y suma 11 triunfos consecutivos.

Mientras que La Real, arrastra cinco partidos sin perder, aunque no ha podido ganar en sus últimos tres duelos como local, por lo que asoma como un rival incómodo.

¿Dónde ver al Real Sociedad vs. Barcelona por LaLiga?

El partido entre Real Sociedad y Barcelona se juega este domingo 18 de enero a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio de Anoeta, por la fecha 20 de la Liga de España.

Podrás ver el encuentro en vivo por televisión a través del canal ESPN, si prefieres disfrutarlo de manera ONLINE, puedes ver el partido en Disney+, previa suscripción al streaming.

Revisa las señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

