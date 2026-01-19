Es tendencia:
¿Va por TV abierta? Confirman el canal que transmite U. de Concepción vs. Central Español por Serie Río de La Plata

El 'Campanil' enfrentará al conjunto de Central Español Fútbol Club por el torneo de Uruguay.

Por Franccesca Arnechino

El conjunto campanil tendrá su primer partido en la Serie Río de La Plata.
Sigue la acción nacional en el certamen amistoso Serie Río de La Plata. En esta oportunidad, el turno es de Universidad de Concepción, conjunto recientemente ascendido a la Primera División tras consagrarse campeón del Ascenso, que hará su debut en el torneo enfrentando a Central Español Fútbol Club de Uruguay.

¿Dónde ver EN VIVO U. de Concepción vs. Central Español?

Universidad de Concepción dirá presente en la Serie Río de la Plata y se enfrentará a Central Español este lunes 19 de enero, desde las 21:00 hrs, en el Estadio Luis Franzini de Montevideo.

El partido del conjunto campanil en la Serie Río de la Plata 2026 será transmitido de manera ONLINE mediante el Plan Premium de Disney+, que también transmitirá los encuentros tanto en Chile como en el resto de Sudamérica.

Recordemos que, en primera instancia, el rival de la U. penquista iba a ser Racing de Montevideo; sin embargo, una reprogramación de la Copa de la Liga uruguaya dejó al cuadro de Racing fuera de competencia, obligando a la organización a buscar un nuevo oponente para el elenco universitario.

U. de Concepción vs. Central Español Fútbol Club: Día, horario y dónde ver la Serie Río de La Plata

Programación de los equipos chilenos en la Serie Río de la Plata

Este tradicional campeonato de verano se disputará entre el 10 y el 23 de enero en Montevideo, Uruguay, y será transmitido en vivo y vía streaming a través de la plataforma Disney+. Conoce los horarios de los partidos, a continuación:

  • Lunes 19 de enero: Central Español vs. U. Concepción a las 21:00 horas en el estadio Luis Franzini.
  • Martes 20 de enero: Cerro Largo vs. Deportes Concepción a las 22:15 horas en el estadio Luis Franzini.
  • Miércoles 21 de enero: Peñarol vs. Colo Colo a las 21:00 horas en el estadio Centenario.
  • Jueves 22 de enero: Montevideo Wanderers vs. U. Concepción a las 21:00 horas en el estadio Parque Viera de Montevideo.
  • Viernes 23 de enero: Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción a las 22:15 horas en el estadio Charrúa de Montevideo.
