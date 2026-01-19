Sigue la acción nacional en el certamen amistoso Serie Río de La Plata. En esta oportunidad, el turno es de Universidad de Concepción, conjunto recientemente ascendido a la Primera División tras consagrarse campeón del Ascenso, que hará su debut en el torneo enfrentando a Central Español Fútbol Club de Uruguay.

¿Dónde ver EN VIVO U. de Concepción vs. Central Español?

Universidad de Concepción dirá presente en la Serie Río de la Plata y se enfrentará a Central Español este lunes 19 de enero, desde las 21:00 hrs , en el Estadio Luis Franzini de Montevideo.

El partido del conjunto campanil en la Serie Río de la Plata 2026 será transmitido de manera ONLINE mediante el Plan Premium de Disney+ , que también transmitirá los encuentros tanto en Chile como en el resto de Sudamérica.

Recordemos que, en primera instancia, el rival de la U. penquista iba a ser Racing de Montevideo; sin embargo, una reprogramación de la Copa de la Liga uruguaya dejó al cuadro de Racing fuera de competencia, obligando a la organización a buscar un nuevo oponente para el elenco universitario.

ver también U. de Concepción vs. Central Español Fútbol Club: Día, horario y dónde ver la Serie Río de La Plata

Programación de los equipos chilenos en la Serie Río de la Plata

Este tradicional campeonato de verano se disputará entre el 10 y el 23 de enero en Montevideo, Uruguay, y será transmitido en vivo y vía streaming a través de la plataforma Disney+. Conoce los horarios de los partidos, a continuación:

Lunes 19 de enero: Central Español vs. U. Concepción a las 21:00 horas en el estadio Luis Franzini.

en el estadio Luis Franzini. Martes 20 de enero: Cerro Largo vs. Deportes Concepción a las 22:15 horas en el estadio Luis Franzini.

en el estadio Luis Franzini. Miércoles 21 de enero: Peñarol vs. Colo Colo a las 21:00 horas en el estadio Centenario.

en el estadio Centenario. Jueves 22 de enero: Montevideo Wanderers vs. U. Concepción a las 21:00 horas en el estadio Parque Viera de Montevideo.

en el estadio Parque Viera de Montevideo. Viernes 23 de enero: Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción a las 22:15 horas en el estadio Charrúa de Montevideo.

Publicidad