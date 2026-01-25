Este fin de semana se conocerá al primer campeón del 2026, con el duelo entre Universidad Católica y Coquimbo Unido animarán la final de la Supercopa de Chile.
La UC llega encendida tras vencer 4-2 a Huachipato, mientras que el elenco pirata, vigente campeón del torneo nacional, selló su paso a la final luego de un ajustado 3-2 ante Deportes Limache.
¿Dónde ver EN VIVO U. Católica vs. Coquimbo Unido?
Universidad Católica vs. Coquimbo Unido juegan este domingo 25 de enero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Sausalito, por la final por la Supercopa de Chile.
El partido entre Cruzados y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
ver también
UC vs. Coquimbo: La IA vaticina al campeón de la Supercopa de Chile 2026
¿Qué pasa si hay empate en la Supercopa de Chile?
De acuerdo al reglamento de esta competición, en caso de que el partido termine en empate pasados los 90 minutos de juego, no habrá alargue y se definirá al ganador, tanto en semifinales como al campeón durante la final inmediata, por definición a penales.