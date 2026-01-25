Arrancó la temporada y el fútbol chileno conocerá este fin de semana a su primer campeón del 2026, con el duelo entre Universidad Católica y Coquimbo Unido animarán la final de la Supercopa de Chile.
La UC llega encendida tras vencer 4-2 a Huachipato, mientras que el elenco pirata, vigente campeón del torneo nacional, selló su paso a la final luego de un ajustado 3-2 ante Deportes Limache.
U. Católica vs. Coquimbo: Horario y dónde ver EN VIVO
Universidad Católica vs. Coquimbo Unido juegan este domingo 25 de enero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Sausalito, Viña del Mar, en el marco de la gran final por la Supercopa de Chile.
El partido entre Cruzados y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
Este año el certamen presentó un nuevo formato, reuniendo a cuatro equipos y se disputará a partido único en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, ciudad sede de todos los encuentros.