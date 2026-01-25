Es tendencia:
Supercopa de Chile

U. Católica vs. Coquimbo Unido: A qué hora juegan y qué canal transmite la final de la Supercopa de Chile

Este domingo se define al ganador de la Supercopa de Chile, con el duelo entre Cruzados y Piratas.

Por Franccesca Arnechino

Cruzados y Piratas se enfrentan este domingo por la Supercopa de Chile 2026.
Cruzados y Piratas se enfrentan este domingo por la Supercopa de Chile 2026.

Arrancó la temporada y el fútbol chileno conocerá este fin de semana a su primer campeón del 2026, con el duelo entre Universidad Católica y Coquimbo Unido animarán la final de la Supercopa de Chile.

La UC llega encendida tras vencer 4-2 a Huachipato, mientras que el elenco pirata, vigente campeón del torneo nacional, selló su paso a la final luego de un ajustado 3-2 ante Deportes Limache.

U. Católica vs. Coquimbo: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad Católica vs. Coquimbo Unido juegan este domingo 25 de enero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Sausalito, Viña del Mar, en el marco de la gran final por la Supercopa de Chile.

El partido entre Cruzados y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

Este año el certamen presentó un nuevo formato, reuniendo a cuatro equipos y se disputará a partido único en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, ciudad sede de todos los encuentros.

