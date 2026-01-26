Colo Colo ya tomó una decisión clave de cara a lo que viene en la temporada: la llegada de un arquero es prioridad absoluta. En Blanco y Negro coinciden en que el plantel necesita reforzarse en esa posición y el tema ya está instalado con fuerza en la agenda dirigencial.

La señal es clara desde el cuerpo técnico. Fernando Ortiz ya manifestó que sí o sí va a llegar un arquero, postura que también comparte una parte importante del directorio albo, que ve con urgencia reforzar el arco.

“Sí o sí va a llegar un arquero. Ortiz lo quiere, una parte del directorio también y siguen estando los mismos nombres”, señalaron en Radio ADN sobre las últimas novedades del tema.

Con esa definición sobre la mesa, los nombres siguen siendo los mismos que se han venido analizando en las últimas semanas. Entre las alternativas aparece Tomás Ahumada, arquero que cuenta con el visto bueno de Daniel Morón.

Junto a Tomás, también figuran dos opciones con experiencia en el fútbol chileno: Sebastián “Zanahoria” Pérez e Ignacio González, ambos evaluados como alternativas viables y que ya están siendo discutidas al interior de Blanco y Negro.

Las tres opciones de arqueros que podrían llegar a Colo Colo: González, Pérez y Ahumada

Reunión clave para la decisión

Todos estos nombres están actualmente sobre la mesa del directorio, por lo que la definición final dependerá de la reunión programada para este miércoles a las 14:30 horas, instancia que podría marcar un punto de inflexión en el mercado albo.

En esa cita se espera que se alineen las posturas entre Ortiz, la gerencia deportiva y los directores, considerando no solo el rendimiento deportivo, sino también el aspecto económico y la proyección del fichaje.

Así, Colo Colo entra en horas decisivas para resolver una de sus principales urgencias. La llegada de un nuevo arquero parece cuestión de tiempo, y el miércoles podría quedar sellado quién será el encargado de defender el arco albo en lo que resta de la temporada.

