Cristián Zavala ya avisó que no podrá estar en el debut de Colo Colo, por la Liga de Primera 2026 este sábado 31 de enero, como visita contra Deportes Limache, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Sí, Zavala está lesionado, pero la dolencia resultó ser más grave de lo que se pensaba y se perderá más de un partido. Según informó el reportero Tomate Alvarado, los exámenes médicos reflejaron una fractura en la articulación de la rodilla.

“Tras los exámenes médicos, Cristián Zavala sufrió una fractura en la rótula de la rodilla derecha. El delantero de Colo Colo estará entre siete a nueve semanas fuera de las canchas“, informó el periodista de Radio ADN, Cristian Alvarado.

Cabe recordar que Zavala fue protagonista en la definición por penales en el amistoso del Cacique contra Peñarol, en un disparo que dio vuelta al mundo.

ver también Se hizo mundial: Kings League y DjMaRiiO se burlan del penal de Cristián Zavala

Zavala: el penal, la lesión y los partidos que se pierde en el mejor de los casos

Zavala se paró frente al punto penal y remató de Panenka, con pésimo resultado. Tras ver atajado su tiro, el delantero chileno se fue al suelo alegando lesión. Y de inmediato la situación fue objeto de burlas.

Zavala y su lesión tras el polémico Panenka contra Peñarol.

Publicidad

Publicidad

Muchos consideraron que lo de Zavala había sido teatro para justificar su mala decisión y pésima ejecución del penal, sin embargo el atacante se había lesionado efectivamente durante el duelo.

De esta forma, y en el mejor caso de siete semanas fuera de las canchas por recuperación, Zavala se perderá la acción en Colo Colo hasta la semana del domingo 15 de marzo, si no es más.

ver también El tirón de orejas de Ortiz a Zavala tras el insólito penal: “No fue lo correcto”

Es decir, Cristián Zavala se perderá los partidos contra Limache, Everton, Unión La Calera, O’Higgins, Universidad de Chile, Audax Italiano y probablemente Huachipato. Si la recuperación va perfecta, podría regresar ante Deportes Concepción el 5 de abril por la octava fecha de la Liga de Primera, justo después de la fecha FIFA.

Publicidad