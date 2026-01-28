Arturo Vidal sorprendió con un importante anuncio en sus redes sociales. El King se adelantó a la reunión de ByN, y confirmó la salida de Esteban Pavez. El “Huesi” deja Colo Colo y en las próximas horas será nuevo jugador de Alianza Lima.

Venta que remece el mercado de fichajes en el Cacique ya que pierde otro volante junto a Vicente Pizarro. Salida que lamentó especialmente el Bicampeón de América que dedicó una emotiva carta a horas de dejar el país y emigrar al cuadro que dirige Pablo Guede.

“Que difícil es despedirte hermano mío. Sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día. Gracias por todo eres una persona increíble y lo que pueda decir hoy no alcanzaría para describir lo que pienso de ti”, comenzó la carta el King.

“Sé lo que eres como persona, capitán y jugador. Me duele estar escribiendo esto, pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas. Dale con todo por que eres grande y sabes que acá estamos siempre para lo que necesites y hermanos por siempre”, cerró Vidal junto con un compilado de las mejores postales con Pavez.

Vidal despidió a Pavez y ahora será jugador de Alianza Lima

En el recuerdo asomaron las convocatorias en la selección chilena y los mejores momentos con Colo Colo donde conquistaron el campeonato nacional tras remontar diez puntos a la U. La publicación sumó en minutos más de 13 mil me gusta.

Pero varios celebraron la salida del capitán, especialmente por sus dichos donde puso a Universidad Católica como el mejor equipo de Chile. Por lo que Arturo Vidal para evitar más comentarios de este tipo contra Pavez decidió limitar los comentarios en la publicación en Instagram.

¿Dónde va a jugar Esteban Pavez?

Esteban Pavez tiene todo acordado para jugar con Alianza Lima. Pablo Guede ya pidió su contratación y el volante de 32 años dejará Colo Colo para una nueva aventura en el extranjero. El jugador llegará por dos años y el objetivo es que sea titular en la fase previa de la Copa Libertadores que disputarán ante 2 de Mayo en el mes de febrero.