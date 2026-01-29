Arturo Vidal llegó hasta la comuna de Lo Espejo, donde fue recibido por hinchas de Colo Colo. La visita estuvo marcada por el ambiente popular y el fuerte vínculo del club con los barrios.

El volante recorrió distintos puntos del sector junto a vecinos y fanáticos. Los hinchas le mostraron murales dedicados al Cacique, reflejando la identidad y el arraigo que Colo Colo mantiene en la zona sur de la capital.

Durante la actividad, Vidal compartió con las personas que se acercaron a verlo, en una jornada que reunió a familias, jóvenes y seguidores del club. Esto generó una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Las imágenes del futbolista en Lo Espejo mostraron un recibimiento masivo, con camisetas albas, lienzos y murales que representan la historia y los símbolos del club más popular del país.

Arturo Vidal en Lo Espejo junto a mural de Colo Colo por su centenario

El lienzo dedicado a Vidal

Uno de los momentos centrales de la jornada fue cuando los hinchas le mostraron a Arturo Vidal un lienzo especialmente dedicado. En el incluye su rostro y el mensaje “Gracias por volver”, en alusión a su retorno al club.

La imagen del lienzo junto al jugador destacó entre los registros de la visita, consolidándose como una muestra del cariño de la hinchada hacia uno de los referentes más importantes del plantel.

La jornada en Lo Espejo dejó registro de un encuentro entre Vidal y los hinchas, marcado por expresiones populares y el sentimiento que rodea a Colo Colo en los distintos barrios de Santiago.