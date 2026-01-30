Es tendencia:
Campeonato Nacional

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite U. de Concepción vs. Coquimbo Unido en Liga de Primera

El cuadro pirata defenderá su título del Campeonato Nacional frente al Campanil

Por Franccesca Arnechino

Coquimbo Unido y Deportes Limache se enfrentan en la primera fecha de la Liga de Primera.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTCoquimbo Unido y Deportes Limache se enfrentan en la primera fecha de la Liga de Primera.

Universidad de Concepción tendrá su estreno en Primera División enfrentando a Coquimbo Unido, en el clásico Duelo de Campeones que abre la temporada en Liga de Primera con el monarca del Campeonato Nacional con el campeón de la Primera B.

El cuadro Pirata llega fortalecido tras conquistar la Supercopa de Chile ante la UC, mientras que el Campanil apuesta por los goles de Cecilio Waterman, exartillero aurinegro.

¿Dónde ver U. Concepción vs. Coquimbo EN VIVO?

Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido, juegan este sábado 31 de enero, desde las 15:30 hrs. en el Estadio Huachipato, por la Fecha 1 del Campeonato Nacional.

El partido entre Piratas y el Campanil, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
