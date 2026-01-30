Universidad de Concepción tendrá su estreno en Primera División enfrentando a Coquimbo Unido, en el clásico Duelo de Campeones que abre la temporada en Liga de Primera con el monarca del Campeonato Nacional con el campeón de la Primera B.

El cuadro Pirata llega fortalecido tras conquistar la Supercopa de Chile ante la UC, mientras que el Campanil apuesta por los goles de Cecilio Waterman, exartillero aurinegro.

¿Dónde ver U. Concepción vs. Coquimbo EN VIVO?

Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido, juegan este sábado 31 de enero, desde las 15:30 hrs. en el Estadio Huachipato, por la Fecha 1 del Campeonato Nacional.

El partido entre Piratas y el Campanil, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)