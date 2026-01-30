En la última Supercopa en Viña del Mar, Coquimbo Unido dejó muy claro que el título en Liga de Primera 2025 no fue casualidad. Pese a los cambios en su plantel y en la banca, se mantienen como el mejor equipo del país, con Diego Sánchez a la cabeza.

El “Mono” elevó su nivel en la definición del trofeo ante Universidad Católica, donde no sólo mantuvo su arco en cero, también apareció en la definición por penales al atajar sin guantes y ser protagonista del encuentro. Un disrruptivo.

De cara al comienzo de la temporada 2026, en conversación con ESPN, Diego Sánchez dejó en claro cuál es el objetivo que tiene Coquimbo para este año, lanzándole una potente advertencia a los grandes del fútbol chileno. Además, deja clara cuál es la prioridad del club.

La potente advertencia de Sánchez con Coquimbo para 2026

Ante la consulta de Patricio Yáñez en el programa F90 sobre si la prioridad será el Campeonato Nacional por sobre la Copa Libertadores, el “Mono” fue enfático en señalar que ya sienten la presión de sus hinchas y las ganas de repetir lo hecho en 2025.

“Como la gente nos da como candidatos, nosotros tenemos más que asumido que tenemos que defender el título y tratar de lograr nuevamente el torneo. O sea, lograr esta Supercopa también ya nos va dando más ganas de seguir haciendo historia“, advirtió Sánchez sobre el Coquimbo 2026.

En esa línea, el arquero es categórico. “Claramente queremos ser bicampeones y vamos a trabajar por eso. Yo en mi cabeza quiero ser campeón, obviamente. O sea, ser bicampeón con Coquimbo ya sería demasiado y eso quiero”, puntualizó el meta.

Los números del “Mono” en el histórico 2025

Entre Liga de Primera, donde fue campeón con Coquimbo, y Copa Chile, Diego Sánchez disputó 3.510 minutos en 39 encuentros, donde recibió 29 goles en contra y entregó su valla invicta en 18 oportunidades.

¿Cuándo juega el “Pirata”?

El campeón comienza la defensa de su corona este sábado 31 de enero, cuando a partir de las 15:30 horas visite a Universidad de Concepción en el Estadio Huachipato de Talcahuano.

