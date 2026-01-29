Formador de Claudio Bravo elige al mejor portero del fútbol chileno: “Merece una estatua”

Diego Sánchez se transformó en la gran figura de Coquimbo Unido al conquistar la Supercopa ante Universidad Católica. El portero destacó en la tanda de los doce pasos ya que sin guantes atajó dos remates y hasta aportó con un tanto para sumar un nuevo título a la vitrina aurinegra.

Presentación que dividió las aguas por su “show” en el Estadio Sausalito. Si hasta fue comparado con Emiliano Martínez y recibió alabanzas desde Argentina. Pero más allá de ello, su labor fue analizada por el formador de Claudio Bravo que lo respaldó por su cometido y lo destacó en su puesto.

Por lo mismo, Julio Rodríguez habló en exclusiva con Redgol sobre el presente del “Mono” y analizó cada detalle del golero bajo los tres palos.

“Para los que dicen que fue un show, claro, fue un show efectivo. Todos los que conocemos al Mono Sánchez sabemos que es una gran persona. Es un gran arquero y actualmente es el mejor arquero de Chile según mi opinión”, recalcó.

Diego Sánchez, el mejor portero de Chile

Para Rodríguez lo que ha realizado Diego Sánchez ha sido sobresaliente. Pero esto no es una sorpresa porque su regularidad ya viene hace harto rato.

“Está posibilidad que tiene es muy linda y se da pocas veces. Son locuras lindas. Lo asimilo al estilo de Manuel Araya y Nico Peric. Tienen personalidades parecidas. Ganó un campeonato y además marcó de penal. Fue un gran merito de él. No cualquiera se atreve a hacer esas cosas. Él confía en sus cualidades y eso lo demuestra”, aseguró Rodríguez.

Por lo mismo, hizo hincapié en que no se debe tomar a mal su estilo y en Coquimbo deberían reconocerlo en vida. “Los que no lo conocen pueden decir que es un show, pero su solvencia le dio dos títulos a Coquimbo. Se merece una estatua. Para mí el “Monito” Sánchez es el mejor arquero sin ninguna duda. Lo ha demostrado en los últimos años que ha jugado en Coquimbo”, sentenció.

