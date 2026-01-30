Es tendencia:
Fútbol Chileno

Audax Italiano entrega abono gratuito y vitalicio a 36 personalidades de su historia

En la previa de la fecha 1 de la Liga de Primera, el cuadro verde informó que entregará una credencial especial y gratuita a varios históricos.

Por Diego Jeria

Audax Italiano tiene abonados vitalicios.
© CHRISTIAN IGLESIAS/PHOTOSPORTAudax Italiano tiene abonados vitalicios.

En la previa del debut contra Universidad de Chile, Audax Italiano dio a conocer un abono vitalicio para distintas personalidades ligadas al cuadro de colonia. Los floridanos dieron a conocer la medida a horas del duelo contra los azules, por la fecha 1 de la Liga de Primera, como visita frente al Chuncho.

Con motivo del aniversario 115 de Audax Italiano, la institución creó el Abbonamento Vitalizio, una credencial especial que da acceso de por vida a los partidos de local del club“, informaron los verdes.

Agregaron que “esta distinción está dirigida a futbolistas, directores técnicos, funcionarios y dirigentes que hayan trascendido en la historia del club, ya sea en el inconsciente de la hinchada audina o a través de su trabajo silencioso en pos del desarrollo del club”.

Reconocimiento por el aporte al club

En total y por ahora son 36 nombres los que podrán ingresar de forma gratuita y de por vida a los duelos de Audax como local.

Audax debuta contra la U en la Liga de Primera como visita. Para su primer duelo de local tendrá invitados vitalicios.

Entre ellos destacan los ex futbolistas Carlos Villanueva, Marcelo Zunino, Salvador Cabañas, Fabián Orellana y Nicolás Peric; los entrenadores Jorge Pellicer y Claudio Borghi; y el cantante Germán Casas.

Los tanos beneficiados con el abono vitalicio de Audax

-Boris Rieloff
-Carlos Rojas
-Matías Campos Toro
-Claudio Figueroa
-Carlos Ramos
-Alejandro Carrasco
-Jorge Pellicer
-Carlos Villanueva
-Ribamar Batista
-Carlos Zamorano
-Néstor Contreras
-Marcelo Zunino
-Gino Ravera
-Rosauro Parra
-Enrique Manzano
-Pablo Ortega
-Juan Carlos Heller
-Enrique Berrios
-Raúl Toro
-Víctor Bórquez
-Juan Carlos Román
-Salvador Cabañas
-Ada Vilches
-Felipe González
-Ricardo Ocaranza
-Fabián Orellana
-Aníbal Carlos San Martín
-Claudio Borghi
-José Calderón
-Osvaldo Bosso
-Nicolás Peric
-Germán Casas
-Carlos Reinoso
-Bryan Carrasco
-Arturo Cubillos
-Luis Escobar

