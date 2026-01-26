Audax Italiano se encuentra definiendo lo que será la nueva temporada en la que enfrentarán un duelo único por Copa Sudamericana frete a Cobresal y, con ello en mente, el equipo tendría todo listo para concretar la llegada de una figura argentina.

El cuadro de La Florida experimenta importantes bajas este año, entre ellas Jorge Espejo, Lautaro Palacios, Luis Riveros, Germán Guiffrey, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia, pero también ha sumado nuevos jugadores, como Diego Coelho y Favian Loyola.

El refuerzo que llega a Chile a firmar con Audax

Hace algunos días, el medio Tano Noticias reveló que Giovani Chiaverano, delantero de 20 años, se acerca a Audax. “Formado en Newell’s Old Boys, aparece con fuerza en el radar audino. La intención del club es que llegue en condición de préstamo con opción de compra, apostando a su proyección y crecimiento”.

“Ha sumado minutos con el plantel profesional, destacando por su movilidad, potencia y presencia en el área. En La Florida buscan juventud y proyección ofensiva, y su nombre gusta mucho”.

Pero ahora, se entregó nueva información, y el experto en mercado de fichajes Uriel Lugt señaló que viajará hoy a Chile para sumarse a Audax. “Newells lo cede a préstamo por un año y con opción de compra del 50% del pase”.

Todos los refuerzos de Audax para este 2026

A través de sus redes, el club anunció las llegadas del goleador de Cobresal, Diego Coelho, y el argentino Marcelo Damián Ortiz, que llegó desde Atlético Tucumán.

A ellos se suman Martín Ballesteros proveniente de la U de Chile, desde Huracán llegó Rodrigo Cabral y Favian Loyola que arribó desde la MLS. Además de anunciar las renovaciones de Nicolás Aedo y Nicolás Orellana.

Mientras que Sergio Santos podría sellar su regreso a la escuadra audina tras pasar las últimas temporadas en la liga estadounidense.

