U de Chile dará el “vamos” a la Liga de Primera este viernes (20:00 horas), pero con miras al partido contra Audax ya recibieron una mala noticia. Eso debido a un hecho del torneo pasado que repercute en sus hinchas para el estreno de este 2026.

Según informó el propio club, una sanción desde la ANFP fue notificada y parte de la fanaticada azul no podrá decir presente en el Estadio Nacional. Eso se suma a la noticia del alza de precios en las entradas para el partido.

“El Tribunal de Disciplina de la ANFP aplicó un castigo a una fracción de la parcialidad de Universidad de Chile por los hechos ocurridos en el partido contra Coquimbo Unido, el 2 de diciembre pasado, en el Estadio Santa Laura”, reportó el club.

Las razones del mazazo en U de Chile

El club U de Chile informó que parte de su fanaticada que estuvo en el último duelo de local del 2025 no podrá entrar al estadio este viernes. Por ello, el Estadio Nacional tendrá menos gente de la esperada para el debut frente a Audax.

Azules tendrán menos público en su estreno 2026 /Photosport

“El organismo sancionó con un partido a todos los asistentes que fueron validados ese día en la galería norte del recinto de Independencia (vs Coquimbo)”, informó la U en sus medios oficiales.

Por eso, serán 3.327 los espectadores que no podrán asistir al partido del próximo viernes 30 de enero contra Audax Italiano. En relación a las razones del castigo, Azul Azul fue claro en su mensaje.

“El tribunal de la ANFP sancionó a los espectadores de la galería norte por instalación de lienzos no autorizados, interrupción del partido en dos ocasiones y reiterada utilización de elementos pirotécnicos”, cerró el escrito.