¿Para reemplazar a Vecchio? Unión Española está muy cerca de sumar a un nuevo refuerzo

El cuadro hispano tiene en su radar a un jugador con largo recorrido en el fútbol chileno para reforzar esta temporada.

Por Andrea Petersen

Unión va por el fichaje de un conocido jugador.
Unión va por el fichaje de un conocido jugador.

Unión Española continúa reforzando lo que será esta temporada donde competirán en Primera B buscando dejar atrás un duro 2025 en el que perdieron la categoría. Con esto en mente, el cuadro hispano está muy cerca de sellar un nuevo refuerzo.

A mediados de diciembre, el equipo anunció el regreso de Emiliano Vecchio a la escuadra. Sin embargo, pasadas las semanas ocurrió una inesperada polémica la cual terminó con la desvinculación del jugador antes de su debut.

Por lo mismo, el cuadro sigue buscando a jugadores para reforzar el mediocampo y, según el medio partidario Independencia Hispana, las negociaciones ya están encaminadas con un conocido del fútbol nacional.

El mediocampista que está cerca de Unión Española

En el espacio, señalaron que el jugador César Valenzuela está cerca de sumarse a los hispanos. El mediocampista jugó en Magallanes el 2025 y cuenta con una larga trayectoria en el futbol nacional donde ha militado en clubes como Everton, Palestino, Wanderers, San Felipe. Mientras que a nivel internacional jugó en Granada y Cádiz de España.

Unión Española va por el ascenso

Tras un duro descenso la temporada 2025, el histórico club busca su regreso a Primera División, por lo que se reforzó y anunció las llegadas de Mitchell Wassenne, Julio Fierro, Martín Ormeño, William Machado, Ulises Ojeda, José Aja y Patricio Rubio.

Emiliano Vecchio también se sumaba a esta temporada, pero tras una inesperada polémica fue desvinculado.

