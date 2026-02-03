Cobreloa ha tenido una ardua tarea en el mercado y el fichaje de un centrodelantero que llegó desde Huachipato a préstamo parece haber sido mérito exclusivo del entrenador. Se trata de un ariete de 23 años que César Bravo conoce bien.

Y por eso mismo, el ex DT de la Unión Española puso sus fichas para seducir a Vicente Conelli, quien finalmente recaló en el plantel loíno para afrontar la exigente temporada 2026. Eso sí, llegó a los Zorros del Desierto a préstamo desde Huachipato.

“El grupo me recibió súper bien y me estoy acostumbrando a la altura. No tengo tanto ahogo”, manifestó Conelli en un diálogo con En La Línea. El ariete mejora paulatinamente su adaptación a los 2 mil 260 metros sobre el nivel del mar que hay en Calama.

Vicente Conelli anotó dos goles en 11 partidos por Magallanes. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Luego de eso, el ex Magallanes contó cómo se gestó su llegada a los Zorros del Desierto. “Conversé con el profe César. Me dijo si me interesaba venir, que quería traerme. Yo encantado de jugar acá, es un club grande. Se dio y fluyó bien, menos mal”, reconoció Vicente Conelli, quien fue corpóreo: se disfrazó de Hispanito varias veces.

César Bravo, el DT de Cobreloa que movió sus fichas por Conelli. (Marco Vázquez/Photosport).

Publicidad

Publicidad

En ese contexto, Conelli hizo una suerte de carta de presentación para los hinchas loínos más desprevenidos. “De centrodelantero me gusta jugar. Picar a las espaldas de los centrales, definir de globito, hacer unas cosas así para marcar un poco de diferencia”, apuntó el ariete, muy confiado en sus cualidades.

“Cuando hay que asegurar a un palo, aseguramos a un palo. La velocidad, jugar y picar al espacio es lo que me caracteriza. Hay buena competencia interna con el equipo para el torneo”, manifestó el atacante, siempre en conversación con el periodista Hugo Marambio.

ver también Copa Chile 2026: Confirman los 2 partidos que transmitirá TNT Sports por la fecha 2

Vicente Conelli, el fichaje de Cobreloa que quiere el premio mayor

Vicente Conelli arribó a Calama muy motivado con su fichaje en Cobreloa, un equipo acostumbrado a la élite del fútbol chileno que lucha por volver a la división de honor. Algo que el ariete surgido en las inferiores hispanas tiene clarísimo.

Publicidad

Publicidad

Vicente Conelli jugó el Sudamericano Sub 20 de 2023 con la selección chilena. (Santiago Cortes/Photosport).

“El objetivo es salir campeón y ascender. Si no se logra el premio mayor ,vamos a pelear la liguilla para ascender sí o sí. Hay buenos clubes, como Union que es fuerte. Iquique también bajó recién”, repasó Conelli, quien reparó en la Furia Roja y los Dragones Celestes como dos contendores peligrosos.

Por supuesto, el ariete loíno sabe que la competencia es dura en la tabla de posiciones. “Estará lindo el campeonato, pero en Cobreloa hay un grupo muy bueno”, sentenció Vicente Conelli, quien tiene muchas expectativas puestas en este nuevo desafío profesional.

Publicidad

Publicidad

El siguiente desafío de Cobreloa será la revancha ante Deportes Antofagasta en la fase grupal de la Copa Chile: aquel duelo se disputará el domingo 8 de febrero a contar de las 19 horas en el estadio Zorros del Desierto. En tanto, para el fin de semana del 20, 21 y 22 está pactado el inicio de la Primera B.