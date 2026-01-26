17 años han pasado ya de la partida de Fernando Cornejo, histórico jugador de Cobreloa. Y mientras su hijo del mismo nombre la rompe en el fútbol de Ecuador, otro de sus descendientes da sus primeros pasos en el primer equipo loíno.

Se trata de Lucas Cornejo, de 19 años y que el año pasado firmó su primer contrato como profesional. El pasado sábado 24 de enero se cumplió un nuevo aniversario de la partida de su padre y el jugador lo homenajeó en cancha.

Vistiendo la histórica dorsal “8”, Lucas las hizo de titular como defensa en el club donde tantas veces celebró “Corazón de Minero”. Los naranjas empataron 1-1 en su vista a Deportes Iquique, en la Noche Celeste.

La emoción del hijo de Fernando Cornejo en Cobreloa

Lucas Cornejo tomó la palabra tras ser titular como defensa (volante de formación) en el Cobreloa 2026. El hijo de Fernando Cornejo sorprendió en la formación el mismo día del aniversario de la partida de su padre.

Cornejo ante Iquique / Foto: Cobreloa

“De central, una posición nueva, pero desde el año pasado vengo jugando y estoy más acostumbrado. Cada vez aprendo más de la posición, trabajamos cada día para dar lo mejor en cada entrenamiento y partido”, dijo a En La Línea Deportes.

En relación a la fecha especial en que las hizo de titular con los loínos, Cornejo admitió que lo toma con la idea de “homenajear, ya son 17 añitos del fallecimiento de mi padre”.

“Gracias a Dios salió todo bien y sé que estuvo ahí en la cancha acompañándome. Esto es gracias a él y mi familia que estuvo siempre apoyando”, cerró la prometedora joya loína.

