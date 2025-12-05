Una negociación que tuvo Palestino con un club ecuatoriano bien encumbrado en América resultó más difícil de lo esperado. Al punto que el Tino recurrió a los tribunales de la FIFA para resolverla. Y tuvo buenas nuevas en torno a la gestión para cobrar el traspaso de un volante chileno rumbo a Liga de Quito.

En julio de 2024, Fernando Cornejo dejó el Tino para poner su firma en LDU, que llegó a la semifinal de la Copa Libertadores este año. Se despidió ante Palmeiras, que a la postre perdió la final contra Flamengo, también de Brasil. Y por ese fichaje, el cuadro quiteño quedó impedido de fichar en los tres mercados venideros.

Más bien, por no haber pagado esa incorporación. Ante este tema, como RedGol tuvo acceso a la carta del ente rector del fútbol mundial, habló el presidente de la institución, Jorge Uauy. Le explicó a este medio cómo fue todo. “La cuota de Fernando Cornejo, la última que nos deben, se debió haber pagado en septiembre del año pasado”, reconoció.

La resolución de la FIFA que le impide fichar a Liga de Quito en tres períodos.

“Y no sólo Liga no la pagó. No respondió a los requerimientos. Llevamos esto a la FIFA. Se venció ese plazo y la FIFA interpuso esa sanción porque no lo pagaron. El castigo se levanta cuando paguen”, manifestó Uauy frente a esa resolución que beneficia al Tino. Bah, en rigor sólo hace cumplir lo que está acordado en un fichaje que se hizo por petición de Pablo Vitamina Sánchez, hoy DT en Olimpia de Paraguay.

Fernando Cornejo le anotó un golazo a Flamengo que celebró así en el Francisco Sánchez Rumoroso. (Alejandro Pizarro/Photosport).

“Es una cuota de 300 mil dólares. 250 y tenía una cláusula que si no se pagaba oportunamente había un pago adicional de 50 mil dólares”, admitió Jorge Uauy. Una cifra infinitamente más pequeña que los ingresos recibidos sólo en concepto de premios por la Libertadores durante esta campaña. El cuadro dirigido por Tiago Nunes llegó hasta los cuatro mejores. Embolsó 9 millones 240 mil dólares por aquel desempeño.

Los premios que ingresó Liga de Quito durante 2025. (Captura Conmebol).

Palestino tiene la garantía que recibirá este pago de Liga de Quito, un club trascendente en América, si no quiere afrontar una dificultad muy grande en las ventanas de traspasos: pasar tres períodos sin poder hacer contrataciones es un golpe de nocaut.

“Es un asunto resuelto. La FIFA determinó que Liga pague si no quiere más sanciones. Si no paga, la sanción siguiente es resta de puntos. Se hizo toda la argumentación”, expuso Jorge Uauy en el diálogo que tuvo con RedGol, donde también destapó otra gestión de esta misma índole. Pero con Iván Román.

Fernando Cornejo en acción ante Flamengo de Brasil cuando jugaba para Palestino. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

El tema de las ganancias algo quiere decir para el timonel del cuadro árabe. “Independientemente de las platas, lo único que habla eso es que no cumplió su compromiso a pesar de esos ingresos. Es doblemente preocupante”, manifestó Uauy. Sabía que la billetera de Liga de Quito tenía la cantidad suficiente para saldar la deuda sin llegar a este punto.

