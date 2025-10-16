Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Internacional

Más de 100 mil visualizaciones: odioso gesto contra Iván Román por “mal olor” termina en expulsión

Polémica en el Brasileirao por la acción contra el chileno en pleno partido. Registro fue viral en redes sociales.

Por Nelson Martinez

Iván Román y su gran campaña en Brasil.
© Instagram.Iván Román y su gran campaña en Brasil.

Pese a no ver acción en el Mundial Sub 20 con Chile, el ciclo de Iván Román sigue sumando bonos en el fútbol brasileño. La joya nacional sumó una nueva titularidad en la pasada fecha del Brasileirao.

Eso sí, su participación trajo polémica. Es que en el empate 1-1 del Atlético Mineiro con el Cruzeiro, su rival tuvo controvertido gesto contra el ex Palestino, siendo viral en redes sociales.

Cuando se jugaban los descuentos del primer tiempo, el delantero Kaio Jorge forcejeaba con el jugador de la Roja y para desconcentrarlo se burló apelando al mal olor de su rival. Lo que vendría después fue un final feliz para el defensa nacional.

Iván Román y la polémica postal en Brasil

Luego que el brasileño Kaio Jorge se burlara de Iván Román acusando mal olor, el chileno se mantuvo firme en el juego y posteriormente llegaría el mazazo para el delantero de Cruzeiro.

Tweet placeholder

Un par de minutos más tarde, el rival del chileno vería la tarjeta roja por otro polémico gesto, esta vez contra el árbitro. Dicha maniobra le costó abandonar tempranamente el partido.

Publicidad

Iván Román tuvo un gran comentido en el duelo y fue reemplazado a los 60 minutos por Hulk. Eso, con la idea de darle peso ofensivo al equipo de Jorge Sampaoli, aunque no pudo romper el empate final.

El joven defensa chileno sigue firme en su aventura por el Brasileirao y no ha soltado la camiseta de titular del Atlético Mineiro. Eso sí, la campaña del equipo no ha sido buena, ya que figuran en el puesto 14°, con 33 unidades.

Lee también
Por dos bajas: tres jugadores de la Sub 20 de emergencia a la Roja
Selección Chilena

Por dos bajas: tres jugadores de la Sub 20 de emergencia a la Roja

La Roja sufre importante baja para el amistoso con Perú
Selección Chilena

La Roja sufre importante baja para el amistoso con Perú

Manoel recuerda una "métrica" olvidada que pudo ayudar a Nicolás Córdova
Selección Chilena

Manoel recuerda una "métrica" olvidada que pudo ayudar a Nicolás Córdova

El potente argumento de la UC contra la reprogramación del clásico universitario
Universidad Católica

El potente argumento de la UC contra la reprogramación del clásico universitario

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo