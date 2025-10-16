Pese a no ver acción en el Mundial Sub 20 con Chile, el ciclo de Iván Román sigue sumando bonos en el fútbol brasileño. La joya nacional sumó una nueva titularidad en la pasada fecha del Brasileirao.

Eso sí, su participación trajo polémica. Es que en el empate 1-1 del Atlético Mineiro con el Cruzeiro, su rival tuvo controvertido gesto contra el ex Palestino, siendo viral en redes sociales.

Cuando se jugaban los descuentos del primer tiempo, el delantero Kaio Jorge forcejeaba con el jugador de la Roja y para desconcentrarlo se burló apelando al mal olor de su rival. Lo que vendría después fue un final feliz para el defensa nacional.

Iván Román y la polémica postal en Brasil

Luego que el brasileño Kaio Jorge se burlara de Iván Román acusando mal olor, el chileno se mantuvo firme en el juego y posteriormente llegaría el mazazo para el delantero de Cruzeiro.

Un par de minutos más tarde, el rival del chileno vería la tarjeta roja por otro polémico gesto, esta vez contra el árbitro. Dicha maniobra le costó abandonar tempranamente el partido.

Iván Román tuvo un gran comentido en el duelo y fue reemplazado a los 60 minutos por Hulk. Eso, con la idea de darle peso ofensivo al equipo de Jorge Sampaoli, aunque no pudo romper el empate final.

El joven defensa chileno sigue firme en su aventura por el Brasileirao y no ha soltado la camiseta de titular del Atlético Mineiro. Eso sí, la campaña del equipo no ha sido buena, ya que figuran en el puesto 14°, con 33 unidades.