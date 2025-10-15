Más de 13 mil visualizaciones: Claudio Palma sufre con “gol fantasma” en transmisión del Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 ya tiene a sus finalistas. Este miércoles se disputaron las semifinales y los encargados de disputar el título serán Marruecos y Argentina en el Estadio Nacional.

El cuadro africano superó a Francia por penales, mientras que la albiceleste por la cuenta mínima dejó afuera de la definición a Colombia. Pero justamente este partido estuvo marcado por una particular polémica de Claudio Palma.

El periodista hincha de Magallanes fue el encargado de comandar la transmisión de Chilevisión para la llave entre Argentina y Colombia. En el minuto 72 relató el golazo de Mateo Silvetti. Sin embargo, en el cierre del encuentro cantó un “gol fantasma” de aquellos.

Todo se registró cuando el reloj marcaba el minuto 92. “Balón al área… estaaaaa … ¡Gooooooool!”, alcanzó a relatar Palma antes de darse cuenta del error. “¡Nooo! Está es la reiteración del gol. Dios Mío. Sin previo aviso. Estábamos anotando el cambio. Un desastre la transmisión”, lamentó ofuscado ya que la equivocación vino desde la señal oficial.

Tras ello, el canta goles hizo hincapié que la transmisión encargada del partido no la manejan en Chilevisión y que sin previo aviso mostraban repeticiones de jugadas. Por lo que lamentó el error sobre el cierre del encuentro.

Como era de esperarse el momento se viralizó y recibió el apoyo de los fanáticos quienes también sufrieron con las llamativas repeticiones. Incluso por unos minutos se mostraron imágenes del partido entre Marruecos y Francia, lo que hizo perder a los seguidores varios minutos del encuentro en el Estadio Nacional. Pese a ello, el registro ya superó las 13 mil visualizaciones solo en X.

¿A que hora es la final del Mundial Sub 20?

Argentina y Marruecos son las selecciones que disputarán la final del Mundial Sub 20 en Chile. El partido que definirá al nuevo campeón de la categoría está programada para el domingo 19 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Cabe consignar que el encuentro será transmitido por Chilevisión y DSports. Además estará disponible en Pluto TV, DGO y Chilevisión.cl. Por lo que Claudio Palma tendrá su revancha en está inédita final.