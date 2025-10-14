En Universidad de Chile ha surgido toda una polémica por la posible partida de Gustavo Álvarez. Esta vez, fue Michael Clark quien incluso apuntó contra la prensa por el trascendido.

De acuerdo a la información de El Mercurio, Álvarez tendría todo listo para firmar con la selección de Perú. Esto molestó bastante al entrenador, quien en los micrófonos de TNT Sports se defendió de esto cuestionando la veracidad de quienes hicieron el artículo.

La queja de U. de Chile

Luego de la victoria ante Palestino, Michael Clark fue más allá que Gustavo Álvarez y apuntó directamente contra los periodistas. En palabras simples, acusó que algunos comunicadores son colocolinos y lanzan la partida del DT porque al equipo le está yendo bien. De hecho, aseguró que algunos dicen ser de un club, pero que son albos.

“Gente para qué decirlo, es colocolina.Muchos periodistas incluso se prestan para esto, periodistas que dicen ser de otros clubes: Magallanes, de Rangers, de Antogafasta y al final todo el mundo sabe que son del Colo“, indicó el presidente de Azul Azul.

¿A quiénes apuntó Clark? Si bien el directivo no dio nombres, hay dos reconocidos comunicadores que han dicho públicamente que son de Magallanes y Antofagasta. El primero de ellos es Claudio Palma. El relator en más de una ocasión ha confesado su amor por la Academia por herencia familiar.

Palma se convirtió en un ícono de CDF en el mejor momento de Colo Colo con Claudio Borghi, por lo que muchos siempre lo han asociado a ese club. Sin embargo, no hay ninguna prueba de aquello y el relator lo ha negado varias veces.

El otro aludido sería Danilo Díaz. El periodista de Radio ADN es oriundo de Antofagasta y ha demostrado su cariño por este club. Incluso, su cuenta en la red social X es @HinchaPuma. Tampoco hay algo que pruebe que el integrante de “Los Tenores” sea albo.

Palma es hincha de Magallanes. Imagen: archivo

Más allá de cualquier especulación, normalmente, cuando un periodista es de un club, se nota porque suele criticar más a este equipo. Son casos como el de Juan Cristóbal Guarello y Felipe Bianchi con Colo Colo o Manuel de Tezanos con Universidad Católica. Incluso, el relator Alejandro Lorca es de U. de Chile y desde el CDA habrían pedido su salida de TNT Sports por criticar a la dirigencia en 2021.

