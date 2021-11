El periodista Juan Cristóbal Guarello aseguró que el director de Azul Azul y ex presidente de Universidad de Chile, Cristián Aubert, solicitó la salida del relator deportivo Alejandro Lorca, quien aludió fuertemente a la dirigencia del cuadro universitario tras la derrota de la U ante Ñublense en la última fecha.

La crisis en Universidad de Chile suma día a día nuevos damnificados. Las últimas derrotas (seis consecutivas) van dejando más víctimas en el camino. El primero fue el técnico Esteban Valencia, pero el segundo es bastante más inesperado.

Se trata del reconocido relato Alejandro Lorca, de TNT Sports, autor de un verdadero poema al término de la última caída de la U ante Ñublense. "Desazón completa en una U no sólo no tiene piernas, a la U le han robado el coraje, a la U le han sacado el alma", sentenció.

Luego se dirigió a Azul Azul, que se mantiene oculto tras la llegada de los nuevos dueños. "Una dirigencia que no existe, sin liderazgo, inoperante, cobarde. Además le endosa la responsabilidad a técnicos inexpertos, dejan solos a los jugadores", criticó Lorca.

Tanta retórica fue demasiado para la dirigencia del cuadro universitario, que movió los palillos y según la versión del periodista Juan Cristóbal Guarello en DIRECTV, solicitó del despido del popular Lorca de la señal televisiva.

"Lo de Cristián Aubert es inconcebible, nuevamente pidió la salida de un periodista, esta vez se trata de Alejandro Lorca, porque no le gusto lo que dijo sobre Azul Azul. No es algo nuevo", explicó Guarello en alusión al ex timonel y hoy director de la concesionaria.

El periodista ha sido de los más críticos contra el mando del equipo azul y recuerda el conflicto de Aubert con seis periodistas de CDF en 2014, que dieron cuenta de las dificultades para construir el estadio de la U en Laguna Carén, cosa que se confirmó.

"No se tire contra Lorca, pida que me echen a mí. Es una vergüenza", intimidó Guarello a Aubert, en otra arista más del duro momento institucional que vive la U y que ya fue advertido nada menos que por el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

El cuadro azul se enfrentará este domingo a Universidad Católica, en una nueva edición del clásico universitario, que será clave para la resolución de la zona alta de la tabla, así como de los puestos de descenso y final de promoción en la retaguardia.